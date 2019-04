Due su due. Il Tottenham si conferma imbattibile nel nuovo e favoloso stadio di proprietà e, pur senza il suo bomber Harry Kane (uscito a metà ripresa per un infortunio alla caviglia), regola di misura il favoritissimo Manchester City, che dopo aver fallito un rigore in apertura con Aguero è uscito dalla partita, limitandosi a giocare sottoritmo e ad impensierire molto poco gli Spurs. Ed ora fra 78 giorni, al ritorno all’Etihad servirà un’impresa per ribaltare il risultato e strappare per la prima volta, il biglietto per le semifinali di Champions League.

Pep Guardiola (Allenatore Manchester City)

" Episodio a sfavore? Sì, è il calcio, la Champions League, sappiamo che un episodio può cambiare tutto. Non era semplice, lo sapevamo. Dobbiamo di dimostrare di essere superiori al ritorno. Il gol di Son? Beh, il Var ha detto che era gol, dunque poco da dire. Eravamo in controllo del match, una buona gara, ma non è bastato". "

Mauricio Pochettino (Allenatore Tottenham)

" "Sono contento sia della prestazione sia del modo in cui abbiamo affrontato il match: la nostra partita è stata molto buona e questa è la sfida per il futuro, dobbiamo riuscire a mostrare sempre questo livello. Come sta Kane? Siamo molto tristi e delusi, ci mancherà forse per il resto della stagione, e siamo preoccupati per questo; non ha molto tempo per recuperare dall'infortunio alla caviglia, vedremo cosa succede" "

Hugo Lloris (Portiere Tottenham)

" "Sì, siamo contenti, ci aspettavamo che i tifosi ci spingessero. Una grande vittoria per noi. Kane? Speriamo che non sia fatto molto male. Speriamo bene per lui". "

Son (Attaccante Tottenham)

" Non abbiamo mai mollato, per tutti i 90' abbiamo dato il massimo. Abbiamo meritato la vittoria ed è veramente magnifico giocare in questo stadio "