Pasqua da incubo per il Manchester United che perde 4-0 a Goodison Park contro l'Everton chiudendo una settimana da dimenticare che aveva già riservato l'eliminazione ai quarti di finale di Champions League per mano del Barcellona. Pesante battuta d'arresto per i Red Devils di Solskjaer che rimangono sesti in classifica: la rincorsa a un posto Champions si fa molto complicata. Vittoria strameritata per i Toffees di Marco Silva: le firme del trionfo sono di Richarlison, Sigurdsson, Digne e Walcott.

La cronaca

Una sola squadra in campo nel primo tempo: è l'Everton. La squadra di Marco Silva sblocca il risultato al 13' con una splendida mezza rovesciata di Richarlison che sfrutta un assist di Calvert-Lewin. United in grande difficoltà e al 28' i Toffees raddoppiano: Sigurdsson prende palla ai 30 metri, avanza e lascia partire un destro non irresistibile, De Gea legge male la traiettoria e il pallone si insacca nell'angolo basso. Red Devils inesistenti: l'unico squillo lo regala Pogba al 19' con un lancio di 70 metri per Rashford che calcia alto con l'esterno destro.

Il gol di Richarlison - Everton-Manchester United Premier League 2018-19Getty Images

Il dominio dell'Everton prosegue anche nella ripresa e al 56' la squadra di Marco Silva cala il tris con un fantastico sinistro al volo dal limite dell'area di Digne che raccoglie una respinta di De Gea con i pugni sugli sviluppi di un corner e spedisce il pallone nell'angolino basso. Ormai non c'è più partita e al 64', su un contropiede avviato dal solito Sigurdsson, Walcott si presenta a tu per tu con De Gea e lo batte con un rasoterra preciso nell'angolino basso per il definitivo 4-0.

Lucas DigneGetty Images

La statistica

5 - Quando affronta il Manchester United, Gylfi Sigurdsson diventa incontenibile. Il centrocampista islandese aggiorna ulteriormente il suo score personale contro i Red Devils in Premier League: siamo a 5 gol e 4 assist.

Il tweet

Il migliore

Lucas DIGNE - Partita da incorniciare per il terzino ex Roma. Sulla sinistra fa quello che vuole, è l'arma tattica grazie alla quale Marco Silva manda in tilt i meccanismi difensivi di Solskjaer. La ciliegina sulla torta è la rete del 3-0: un sinistro in perfetta coordinazione che non dà scampo a De Gea.

Il peggiore

Diogo DALOT - Difficile scegliere chi ha giocato peggio nel Manchester United. Scegliamo il difensore portoghese che sbaglia tutto: si perde la marcatura di Richarlison sul primo gol, si rende protagonista di un'incomprensione con De Gea che per poco provoca il raddoppio immediato dell'Everton. Naufraga definitivamente nel secondo tempo.

Il tabellino

Everton-Manchester United 4-0

Everton (4-2-3-1): Pickford; Coleman, Keane, Zouma, Digne (85' Jagielka); Schneiderlin, Gueye (76' McCarthy); Richarlison (51' Walcott), Sigurdsson, Bernard; Calvert-Lewin. All.: Silva.

Manchester United (4-3-3): De Gea; Lindelof, Smalling, Jones (46' Young), Dalot; Pogba, Matic, Fred (46' McTominay); Rashford (77' Pereira), Lukaku, Martial. All.: Solskjaer.

Arbitro: Paul Tierney di Wigan.

Reti: 13' Richarlison (E). 28' Sigurdsson (E), 56' Digne (E), 64' Walcott (E).

Note - Recupero 3'+3'. Ammoniti Gueye (E), McTominay (M).