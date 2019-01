Tutto facile per il City: 3-0 al Wolverhampton, Guardiola torna a -4 dal Liverpool

Missione compiuta e senza particolari sforzi per il Manchester City che nel Monday Night della 22esima giornata di Premier League rifila un secco 3-0 al Wolverhampton e risale a -4 dal Liverpool capolista. Decidono il match una doppietta di Gabriel Jesus nel primo tempo (il secondo gol su rigore) e un'autorete di Coady nella ripresa. Wolves in 10 uomini dal 19' per l'espulsione di Boly. I 3 punti consentono ai Citizens di consolidare il secondo posto e di portarsi a +5 sul Tottenham.

Gabriel Jesus e Bernardo Silva - Manchester City-WolverhamptonGetty Images

La cronaca

Il City pianta subito le tende nella metà campo del Wolverhampton e al 10' è in vantaggio: Laporte lancia Sané sulla destra, pallone teso a centro area per la spaccata vincente di Gabriel Jesus che insacca da due passi. Al 16' ci prova anche Bernardo Silva da fuori: sinistro deviato da Bennett, Rui Patricio alza d'istinto in corner. La svolta del match al 19': Boly entra in maniera dura e scomposta col piede a martello su Bernardo Silva, Pawson estrae il cartellino rosso diretto e lascia la squadra di Espirito Santo in dieci uomini. Il City ne approfitta e al 39' raddoppia: Bennett aggancia Sterling in area, per l'arbitro è rigore e dal dischetto Gabriel Jesus spiazza Rui Patricio siglando la rete del 2-0, punteggio con cui si va al riposo.

Fernandinho e Raul Jimenes - Manchester City-WolverhamptonGetty Images

La ripresa è poco più di un allenamento per il City. Tentano il tiro un po' tutti, ma la mira dei vari Walker, Fernandinho e De Bruyne non è delle migliori. Nel finale, però, Rui Patricio è costretto ad arrendersi per la terza volta e a trafiggerlo è un suo compagno di squadra: su un cross tagliato di De Bruyne dalla sinistra, Saiss devia di testa, la palla carambola sulla coscia di Coady e si insacca nell'angolino senza che il portiere portoghese possa intervenire. Siamo al 78' e può bastare così. La rincorsa del City verso il primo posto può proseguire, per il Wolverhampton invece è il secondo ko di fila in Premier League.

La statistica

7 - Erano 7 anni che un giocatore del Wolverhampton non rimediava un cartellino rosso durante una partita di Premier League: l'ultimo giocatore espulso prima di Boly era stato Sebastien Bassong, cacciato all'8' dall'arbitro Neil Swarbrick nel match casalingo contro l'Arsenal dell'11 aprile 2012, vinto 3-0 dai Gunners.

Il migliore

Gabriel JESUS - Il brasiliano timbra una doppietta, raggiunge quota 5 reti stagionali in Premier League (14 complessivi contando tutte le competizioni) e ripaga la fiducia di Guardiola che lo schiera titolare al centro dell'attacco. Nell'azione del primo gol è rapidissimo ad avventarsi sul traversone basso di Sané, poi è implacabile dal dischetto.

Il peggiore

Willy BOLY - L'intervento col piede a martello su Bernardo Silva è incomprensibile oltre che pericoloso. Lascia i suoi in 10 uomini per quasi tutto l'incontro e il suo cartellino rosso mette virtualmente la parola fine all'incontro con largo anticipo. Davvero una serataccia per il difensore francese.

L'espulsione di Boly in Manchester City-WolverhamptonGetty Images

Il tabellino

Manchester City-Wolverhampton 3-0

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Danilo; Bernardo Silva, Fernandinho, David Silva (62' De Bruyne); Sterling, Gabriel Jesus (76' Aguero), Sané (74' Gundogan). All.: Guardiola.

Wolverhampton (3-4-1-2): Rui Patricio; Bennett, Coady, Boly; Doherty, Dendoncker, Ruben Neves, Jonny; Joao Moutinho (72' Gibbs-White); Jimenez (46' Traoré), Diogo Jota (59' Saiss). All.: Espirito Santo.

Arbitro: Craig Pawson di Sheffield.

Reti: 10', 39' rig. Gabriel Jesus (M), 78' aut Coady (W).

Note - Recupero 3'+3'. Ammonito Fernandinho (M). Espulso Boly (W) al 19'.

