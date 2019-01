Winks all'ultimo respiro e il Tottenham senza Kane e Son beffa 2-1 il Fulham al Craven Cottage

Senza gli infortunati Kane, Lucas Moura, Sissoko e Wanyama, più Son impegnato in Coppa d'Asia, il Tottenham vince in rimonta e all’ultimo respiro contro un Fulham volitivo ma, al solito, disastroso in fase difensivo. L’1-2 di Craven Cottage permette agi Spurs di portarsi a 51 punti in classifica consolidando il terzo posto dopo la sconfitta di ieri del Chelsea contro l’Arsenal. E, invece, condanna al -7 dalla salvezza la formazione di Ranieri, ancorata al penultimo posto.

Dele Alli (Tottenham) face à Andre Schürrle (Fulham) - Premier League 2018-2019Getty Images

La cronaca della partita

Fulham aggressivo fin dai primi minuti: il nuovo arrivo Babbel si invola sulla fascia sinistra lasciando sul posto Sanchez e calciando in porta in velocità con Lloris che si supera mandando in angolo.Al 17’, quindi, i padroni di casa passano in vantaggio: calcio d’angolo di Seri e, in area piccola, deviazione nella propria porta da parte di Llorente, schierato da Pochettino per non far rimpiange i gol di Kane e invece protagonista di una sfortunata autorete. Il Fulham insiste e al 40’ sfiora il raddoppio ancora con Babel: palla crossata a centro area da Chistie e colpo di testa dell’ex Liverpool di poco alto sopra la traversa. Al 42’, quindi, gol annullato ai Cottagers: colpo di testa vincente di Mitrovic sulla bordata di Schürrle respinta da Lloris. Il serbo è però in fuorigioco. Nella ripresa, il Tottenham prova a riordinare le idee e già al 51’ perviene al pareggio: Ream liscia il pallone in fase di disimpegno ed Erikson lo rimanda a centro area dove Alli realizza di testa, ben appostato. E’ 1-1. La gara si fa spigolosa, col Tottenham che alza la pressione. All’86’, tuttavia, anche Alli è costretto al forfait per un guaio muscolare alla gamba sinistra. Al suo posto entra l’esordiente Nkoudou, che – dalla sinistra – al 93’ scodella al centro un pallone che Winks incorna dalle retrovie in fondo al sacco per il definitivo 1-2.

Harry Winks (Tottenham), buteur décisif contre Fulham - Premier League 2018-2019Getty Images

La statistica chiave

Esordio in Premier League con la maglia del Totteham per l’ex Burley Georges-Kevin Nkoudou, autore dell’assist vincente per Winks.

Il tweet

Con la rete di Winks al 93’, però, mister Pochettino ha di che gioire…

Il migliore

Harry WINKS (Tottenham): l’Harry che segna non è Kane ma poco importa ai fini della classifica. Arcigno a metà campo, sceglie i tempi giusti per inserirsi in area al 93’ e realizzare il gol che decide l’incontro.

Il peggiore

Fernando LLORENTE (Tottenham): un’autorete e una prova senza squilli là davanti, chiamato a sostituire Kane. Porta con sé troppe ruggini da smaltire.

Il tabellino

FULHAM-TOTTENHAM 1-2

Fulham (3-4-2-1) Sergio Rico; Odoi, Chambers, Le Marchand; Christie, Seri (80’ Cissé), Bryan, Ream; Schürrle (72’ Kebano), Babel (55’ Sessegnon); Mitrovic. All.: Ranieri.

Tottenham (3-4-2-1): Lloris; Alderweireld, Sanchez, Vertonghen; Trippier, Winks, Eriksen, Rose; Lamela (79’ Dier), Alli (86’ Nkoudou); Llorente. All.: Pochettino.

Arbitro: Craig Pawson di Sheffield.

Gol: 17' aut. Llorente (F) 51’ Alli (T), 93’ Winks (T).

Note - Recupero 1+4. Ammoniti: Mitrovic, Sanchez, Seri, Rose, Alderweireld.