Secondo quanto scritto da RaiSport, che cita il Telegraph, la Premier League, attualmente sospesa fino al 30 aprile, starebbe pensando di intavolare un calendario che preveda la ripresa l’1 giugno per completare così la stagione l’11 luglio, portando a temine sia il campionato che la FA Cup.

Il fitto calendario inglese in pratica prevede, nella migliore delle prospettive, in 41 giorni la disputa di nove turni di campionato, oltre a due recuperi, e tre turni di Coppa nazionale, allineata ai quarti di finale. Si giocherebbe sempre a porte chiuse e poi si potrebbe ripartire con la nuova stagione, con il primo turno di campionato fissato per l’8 agosto.

roberto.santangelo@oasport.it