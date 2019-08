Adrian San Miguel de Castillo, il portiere del Liverpool eroe della notte di Istanbul nella finale di Supercoppa, è a rischio per la sfida di domani in casa del Southampton. Il tecnico Jurgen Klopp ha rivelato che il club dovrà verificare l'idoneità dell'iberico (che ha sostituito il titolare Alisson per infortunio) messo ko da un tifoso durante i festeggiamenti a Istanbul.

" L'allenatore tedesco ha infatti confermato durante la conferenza stampa pre-partita che il team medico del club dovrà valutare la caviglia di Adrian che si è gonfiata a causa di un fan che gli è piombato addosso in campo, al termine della sfida di Supercoppa. Aspettiamo di vedere se il gonfiore diminuisce. Dopo essere atterrato a Liverpool mon avrebbe potuto giocare ma ora sta meglio. Prenderemo una decisione domani "

Nel caso non dovesse recuperare tra i pali verrà schierato il terzo portiere, il 35enne Andy Lonergan.