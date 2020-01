Aguero con il record, goleada per il Manchester City: 1-6 sull'Aston Villa

Doveva essere festa e festa è stata. Contro la terzultima forza del campionato inglese, l’Aston Villa, Sergio Aguero fa la storia: una tripletta gli consente infatti di scavalcare Thierry Henry come miglior marcatore straniero della storia della Premier League; e al tempo stesso diventare – con 12 triplette – il più prolifico in quando si contano i tris siglati. Con 177 gol Aguero scavalca il francese e contribuisce all’agile vittoria del Manchester City al Villa Park. Una partita-non-partita. Dopo 28 minuti infatti la squadra di Guardiola vinceva già per 3-0, dominando in lungo e in largo sul palleggio e approfittando di un Aston Villa in bambola, di fatto, dopo aver subito il secondo gol. Un City che si gode così la scalata in classifica e il sorpasso al Leicester al secondo posto (Foxes sconfitte ieri a sorpresa dal Southampton). Il problema, per Guardiola, resta in un Liverpool imprendibile: il Manchester City infatti resta distante dalla vetta ben 14 punti; e con una partita in più i Reds possono addirittura allungare.

Il tabellino

Aston Villa (4-3-3): Nyland; Elmohamady, Konsa, Mings, Hause; Drinkwater (79’ Lansbury), Douglas Luiz (65’ Nakamba), Hourihane (71’ Trezeguet); Grealish, El Ghazi, Taylor.

Manchester City (4-3-2-1): Ederson; Cancelo, Stones, Fernandinho (63’ Otamendi), Mendy; Rodri (71’ Gundogan), David Silva, De Bruyne (63’ Foden); Mahrez, Gabriel Jesús; Agüero.

Gol: 18’ e 24’ Mahrez, 28’, 58’ e 81’ Aguero, 45+1’ Jesus; 90’ rig. El Ghazi.

Note – Ammoniti: Fernandinho; El Ghazi, Grealish.

Il momento social

La cronaca in 9 momenti chiave

18’ – GOL! MAHREZ! CITY AVANTI! Che giocata dell'algerino, che fa tutto da solo: parte da destra, rientra, ne fa fuori due e poi conclude sul primo palo: City avanti. 1-0.

24’ – GOL! MAHREZ! DOPPIETTA! Ma che dormita di Drinkwater, che prova a controllare nella sua area una palla che anadava solo spazzata: il City la ruba, Mahrez arriva e mette dentro comodo il gol del 2-0.

28’ – GOL! E SONO TRE! CITY SCATENATO! AGUERO! E' record per Aguero, che segna il 175esimo gol in Premier League eguagliando Henry come miglior cannoniere straniero della storia del campionato inglese. Gran gol di Aguero, con una bordata da fuori che arriva sotto l'incrocio.

36’ – SILVA! CHE PUNIZIONE! City vicinissimo al 4-0, punizione spettacolare dello spagnolo: pallone fuori di pochissimo. Si gioca a una porta sola.

45+1’ – GOL! POKER CITY! GABRIEL JESUS! 4-0 CITY! Che azione a destra di De Bruyne, che scappa e poi mette dentro un pallone perfetto che taglia tutta l'area: sul secondo palo arriva Jesus; il brasiliano a quel punto col piattone non può sbagliare.

58’ – GOL! ECCOLO QUA IL RECORD! DOPPIETTA AGUERO, 176 GOL IN PREMIER! Fa quello che vuole il Kun, che salta la difesa dell'Aston Villa come dei birilli e poi conclude sul secondo palo. 5-0 City, Aguero diventa il cannoniere straniero più prolifico di sempre in Premier.

63’ – MINGS! SALVTAGGIO SULLA LINEA! Jesus va a colpo sicuro, ma il centrale dell'Aston Villa è lì ed evita lo 0 a 6.

81’ – GOOOOOL! AGUERO! FESTEGGIA CON UN TRIS! Fanno 177 gol adesso, ma che regalo di Hause. Errore clamoroso in uscita palla, Aguero si invola solo e con violenza scarica in porta. 0 a 6!

89’ – RIGORE PER L’ASTON VILLA E GOL DI EL GHAZI. Fallo davvero ingenuo di Gundogan in area su Trezeguet. El Ghazi dal dischetto di potenza non sbaglia e sigla il classico gol valido solo per le statistiche.

Il migliore

Aguero. Una tripletta nel giorno del suo record; a suggellare la grandezza di uno dei migliori bomber di questa epoca.

Il peggiore

C’è l’imbarazzo della scelta nella difesa dell’Aston Villa. Notevole la palla persa in uscita di Hause, ma anche la fesseria nel primo tempo di Drinkwater, che regala il 2-0 a Mahrez quando ancora c’era una partita in ballo.