Ancelotti: "Col Manchester City un test per vedere dove siamo. Guardiola? Un genio"

"Contro il City sarà un test fantastico per vedere dove siamo". Così Carlo Ancelotti, manager dell'Everton, nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Manchester City di Pep Guardiola, in programma l'1 gennaio alle 18.30 all'Etihad Stadium. "Loro sono una squadra davvero forte - dice Ancelotti - ma dobbiamo avere fiducia e fare del nostro meglio. Penso che in questo momento sia bello affrontare questo tipo di test. Forse il City non è allo stesso livello dell'anno scorso, ma rimane comunque una squadra fantastica con giocatori fantastici e un manager fantastico".

L'elogio di Guardiola: "È un genio"

" Sarà davvero difficile competere con il Manchester City, ma dobbiamo avere la fiducia necessaria per farlo e concentrarci sul nostro calcio. Non dobbiamo guardare troppo all'avversario perché loro sono davvero forti, quindi è meglio pensare alla nostra idea di calcio. Pep è un manager fantastico. Ci siamo incontrati alcune volte, non molto, ma ho davvero un ottimo rapporto con lui e lo rispetto molto. È un genio: ha sempre cercato di fare qualcosa di speciale in campo "