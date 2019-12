Ancelotti è arrivato a Liverpool: contatti aperti con l'Everton! Arteta va all'Arsenal

Neanche una settimana dall’addio al Napoli (il club azzurro lo ha esonerato dopo la vittoria per 4-0 contro il Genk), Carlo Ancelotti potrebbe già trovare una nuova squadra. Il tecnico emiliano è arrivato nel pomeriggio nel Merseyside per cominciare la trattativa con l’Everton che è rimasto senza manager dopo l’esonero di Marco Silva.

A voler fortemente Ancelotti, secondo Sky Sport Uk, sarebbe stato l’azionista di maggioranza dei toffees Farhad Moshiri che è riuscito a convincere il Presidente Bill Kenwright dopo la partenza di Silva. Serve però un’intesa con il tecnico emiliano, considerando che al Napoli percepiva 6,5 milioni a stagione. Al momento, sulla panchina dell’Everton c’è Duncan Ferguson che ha preso il posto, ad interim, di Marco Silva e resterebbe in qualità di vice dovesse firmare Ancelotti. Lo scozzese sarà comunque in panchina per i quarti di finale di Carabao Cup contro il Leicester di mercoledì 18 dicembre.

Le possibili alternative ad Ancelotti sarebbero quelle di David Moyes e Mikel Arteta. Moyes è senza panchina da maggio 2018, quando concluse la sua avventura con il West Ham United, ma ha già una storia con l’Everton avendo allenato i toffees dal 2002 al 2013, prima del suo passaggio al Manchester United. Arteta, invece, è in contatto con l’Arsenal e - dovrebbe - prendere il posto di Ljungberg che non ha convinto in queste prime partite con i gunners. Per Ancelotti sarebbe un ritorno in Premier League avendo allenato il Chelsea dal 2009 al 2011, dove conquistò un campionato al primo anno (primo straniero a farlo alla prima stagione dopo Mourinho) oltre ad una FA Cup e un Community Shield.