Ancelotti-Everton: c'è l'accordo! Arteta verso l'Arsenal, ma il City è pronto a dire di no

Neanche una settimana dall’addio al Napoli (il club azzurro lo ha esonerato dopo la vittoria per 4-0 contro il Genk), Carlo Ancelotti potrebbe già trovare una nuova squadra. Il tecnico emiliano è arrivato nel pomeriggio nel Merseyside per cominciare la trattativa con l’Everton che è rimasto senza manager dopo l’esonero di Marco Silva.

A voler fortemente Ancelotti, secondo Sky Sport Uk, sarebbe stato l’azionista di maggioranza dei toffees Farhad Moshiri che è riuscito a convincere il Presidente Bill Kenwright dopo la partenza di Silva. Al momento, sulla panchina dell’Everton c’è Duncan Ferguson che ha preso il posto, ad interim, di Marco Silva e resterebbe in qualità di vice dovesse firmare Ancelotti. Lo scozzese sarà comunque in panchina per i quarti di finale di Carabao Cup, contro il Leicester, di mercoledì 18 dicembre.

Per Ancelotti sarebbe un ritorno in Premier League, avendo allenato il Chelsea dal 2009 al 2011, dove conquistò un campionato al primo anno (primo straniero a farlo alla prima stagione dopo Mourinho) oltre ad una FA Cup e un Community Shield.

Carlo Ancelotti - ChelseaGetty Images

Aggiornamento - C'è un principio di accordo tra Ancelotti e il club

Alle 21:00 arriva un primo aggiornamento delle trattative in corso tra Ancelotti e l'Everton. Sempre secondo Sky Sport Uk, infatti, il tecnico emiliano è parso molto soddisfatto delle prime impressioni avute con i dirigenti del club di Liverpool. C'è profonda intesa su come migliorare la squadra e Ancelotti è contento del budget messo a disposizione per il mercato invernale. Resta da definire la durata del contratto e, soprattutto, avere l'ok dal Napoli per liberare l'allenatore. L'obiettivo dell'Everton è quello di ufficializzare l'arrivo di Ancelotti prima della gara di Coppa contro il Leicester.

Arteta richiesto dall’Arsenal: il City è infastidito

Ancelotti era stato accostato anche all’Arsenal, ma i gunners non sono disposti a pagare l’attuale ingaggio dell’ex Napoli e del suo staff e preferiscno optare per un nome più agibile dal punto di vista economico. Il vero obiettivo è Mikel Arteta, attuale vice di Guardiola al Manchester City, ed ex giocatore dell’Arsenal nel periodo 2005-2011. Guardiola ha dato il suo benestare, ma il club è infastidito che un suo dipendente sia in contatto con un altro club senza il suo permesso: Arteta, infatti, è già in contatto con il club londinese tanto da aver ospitato presso la sua abitazione Vinai Venkatesham (ad dei gunners) e Huss Fahmy (avvocato del club). Se il City non dovesse liberare Arteta, si valuta l’opzione Vieira (attualmente al Nizza) mentre Nuno Espírito Santo.