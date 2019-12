Ancelotti: "L'Everton può solo migliorare. Calvert-Lewin? Può diventare attaccante top in Europa"

Due gare e due vittorie per l’Everton di Carlo Ancelotti che ha sicuramente cominciato bene la sua avventura in Premier League. I toffees possono solo che migliorare dice il tecnico emiliano che spera di portare più in alto l’Everton, anche se nelle prossime due gare ci saranno Manchester City e Liverpool.

" Come ho detto dopo la partita del boxing day, lo spirito della squadra è davvero buono. L’atteggiamento dei ragazzi è positivo, lottano uno per l’altro e si divertono a lavorare sodo. Questa è la chiave per queste due vittorie. Ovviamente faremo di tutto per migliorare e praticare un calcio migliore "

Una partita difficile

" È vero, abbiamo avuto delle difficoltà nella seconda parte del primo tempo. Il Newcastle credeva nel pareggio ed era difficile evitare la loro pressione. Ma sono comunque soddisfatto perché alcune cose vanno davvero bene, ma dobbiamo dimostrare di avere continuità. Abbiamo preso un gol, ma la reazione è stata molto buona "

Calvert-Lewin?

" È un attaccante fantastico, secondo me. È bravissimo proprio di testa. È giovane e per questo motivo può solo migliorare. È un ragazzo umile, ma penso che sarà al vertice sia in Inghilterra che in Europa. Ha tutte le qualità per essere uno dei migliori in circolazione "

Adesso arriveranno le partite contro Manchester City e Liverpool

" Non sono squadre facili contro cui giocare. Sarà sicuramente più difficile, ma come ho detto, lo spirito della squadra è ottimo e faremo del nostro meglio per ottenere dei risultati "