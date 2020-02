Ancelotti: "Puntiamo all'Europa League, ma l'Everton può fare di più. Richarlison? È fantastico"

L’Everton vince ancora e, adesso, punta dritto all’Europa. I tifosi dei toffees sono felicissimi per questa striscia positiva, considerando che l’Everton è la seconda squadra in Inghilterra per punti (dopo il Liverpool) dall’arrivo di Ancelotti. Si può fare di più, però, e a dirlo è lo stesso Ancelotti che vuole maggiore qualità nel giro palla della sua squadra. Ma dal gol di Richarlison è andato tutto in discesa...

" Sì, Richarlison è un giocatore fantastico, il migliore che abbiamo. Era importante vincere per scalare la classifica. Champions o Europa League? Siamo al 7° posto, il nostro target è l’Europa League. Questo è il nostro obiettivo "

Ancelotti però spera di vedere ancora più qualità

" Sì, sicuramente quella di oggi non è stata la nostra miglior partita. Come detto, il risultato era davvero importante oggi, anche se la performance non è stata buona - a mio parere - per i primi 60 minuti. Poi è arrivato il gol di Richarlison e questo ci ha sbloccati ed è stato il momento chiave del match "

" Dovessi scegliere dal fare la prestazione e vincere, preferisco sempre vincere. Ma credo si possa fare ancora meglio e crediamo in ciò che stiamo facendo. Oggi sembrevamo preoccupati quando avevamo la palla tra i piedi e dobbiamo migliorare considerando che vogliamo avere il controllo del gioco "