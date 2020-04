Ancelotti: "Scudetto al Liverpool? Sarebbe un'ingiustizia non darlo, ma adesso pensiamo alla salute"

Ancelotti e l'Everton sono usciti dalla quarantena preventiva dopo aver affrotanto, ormai un mese fa, il Chelsea che aveva tra i propri giocatori Hudson-Odoi positivo al coronavirus. Usciti dalla quarantena, c'è però il periodo di isolamento imposto ora anche dal Governo britannico dopo un approccio, almeno in partenza, più soft. Il campionato inglese, però, si è subito fermato (anche prima di quello tedesco) e non si sa ancora quando si riprenderà a giocare. C'è comunque la possibilità che il campionato riparta, sfruttando l'autorizzazione UEFA che ha prolungato il tempo utile fino ad agosto. Scongiurata quindi la possibilità che il campionato si concluda senza un vincitore...

Sarebbe stata una botta per il Liverpool che attende questo momento da 30 anni, quando la Premier League si chiamava ancora First Division. Sentito dall'Equipe, Ancelotti si schiera con i 'cugini' del Liverpool. Sarebbe un'ingiustizia secondo il tenico italiano non assegnare il titolo ai Reds.

" Beh, avrebbero ragione a lamentarsi se non gli venisse assegnato lo Scudetto, però la cosa che più importa in questo momento è la salute delle persone. Bisogna pensare solo a questo e seguire le direttive dei Governi, restando a casa. [Ancelotti all'Equipe] "

Ma con lo stop del campionato sarà inevitabile un taglio agli ingaggi

" Quando ricominceremo, e lo faremo, i club avranno problemi finanziari. Non so se saranno in grado di ricevere tutti i soldi previsti dalle televisioni, ma aspettiamo di riprendere prima di pianificare il futuro. Penso che i giocatori e gli allenatori si accorderanno per discutere nuovamente dei loro stipendi, ma aspettiamo che la situazione sia all'ordine del giorno prima di rispondere "

Questa è un'emergenza che dovrà spingerci a cambiare vita

" Dovremo però cambiare il nostro stile di vita. Questa situazione trasformerà la società. Ci saranno relazioni diverse e più umane. Mai come adesso ci si rende conto di quanto sia importante il rapporto con una figlia o con la moglie. In questi giorni c'è più comunicazione nelle famiglie rispetto a quando stavamo solo con la faccia davanti al telefono. La natura ci ha lanciato un segnale ed è arrivato il momento di fermarci per un po' "

" Contribuirà a rendere tutti i sistemi sanitari più efficienti di quanto non lo fossero prima "