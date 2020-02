Ancora un pari per il Leicester: 0-0 a Wolverhampton, le Foxes mancano il sorpasso al City

Non va oltre lo 0-0 il Leicester di Brendan Rodgers. Le Foxes incappano così nel secondo pareggio consecutivo di questa Premier League, cosa che accadeva al Leicester dall’aprile 2010, quando impattarono sia contro lo Stoke City che il Fulham.

Ma alla fine non va nemmeno male alla squadra di Rodgers, perché quelli ad andare più volte vicini al gol sono i padroni di casa. In particolare nel primo tempo, quando nel finale viene clamorosamente annullato un gol a Boly per un millimetrico fuorigioco di Neto a inizio azione dopo la battuta del corner corto.

Un tema tattico rimasto tale anche nel secondo tempo, con I Wolves più volte vicini nel finale al gol del vantaggio e il Leicester costretto anche in 10 per via dell’espulsione di Hamza Choudhury per doppia ammonizione a un quarto d’ora dalla fine.

Insomma, a Rodgers tutto sommato va bene così, con il Leicester bloccato per la seconda volta in stagione senza far gol da Wolverhampton e che fallisce così la chance di sorpasso temporaneo al secondo posto attualmente occupato dal Manchester City.

A quota 50 punti, le Foxes si confermano al 3° posto a +9 sul Chelsea (impegnato domenica contro il Manchester United) e a +11 sul 5° posto dello Sheffield (di fatto quello decisivo per l’ingresso in Champions, vista la squalifica della UEFA per 2 anni ai danni del Manchester City). Wolverhampton che di contro resta in piena corsa nelle zone che valgono l’Europa: a quota 36 punti gli uomini di Espirito-Santo agganciano l’Everton di Carlo Ancelotti (con i Toffees però con una partita in meno).