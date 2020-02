Quella che va in scena a Emirates è una partita vera tra due squadra in salute, propositive e con la voglia di portarsi a casa 3 punti fondamentali per continuare a sperare nell'Europa. La spunta l'Arsenal, che si porta a -4 dal quinto posto occupato dal Manchester United. Ma l'Everton esce a testa altissima da Londra: gli uomini di Ancelotti sbloccano il match dopo 50" grazie all'acrobazia di un ispiratissimo Calvert-Lewin ma devono fare i conti con la furia dei Gunners, che rimontano con Nketiah e Aubameyang. Agli sgoccioli del primo tempo Richarlison pareggia la partita, Aubameyang riporta avanti Arteta a ripresa appena iniziata. Ritmi altissimi per tutto il match, anche nel finale: la traversa nega il poker all'Arsenal, Leno e un po' di sfortuna impediscono all'Everton di trovare il 3-3. La buona notizia per Ancelotti è il ritorno di campo di Andre Gomes dopo il terribile infortunio del 4 novembre contro il Tottenham.

Il tabellino

ARSENAL-EVERTON 3-2 (primo tempo 2-2)

ARSENAL (4-2-3-1): Leno; Bellerin, Mustafi, David Luiz, Kolasinac (dal 18' Saka); Xhaka, Ceballos (dal 76' Torreira); Ozil (dall'82' Guendouzi), Pepe, Aubameyang; Nketiah. All. Arteta.

EVERTON (4-4-2): Pickford; Sidibe, Holgate, Mina, Baines; Sigurdsson, Schneiderlin (dal 59' Andre Gomes), Delph (dall'82' Kean), Iwobi (dal 60' Bernard); Calvert-Lewin, Richarlison. All. Ancelotti.

Gol: Calver-Lewin (1'), Nketiah (27'), Aubameyang (33'), Richarlison (45'+4), Aubameyang (46').

Ammoniti: Schneiderlin (E), Richarlison (E), Sigurdsson (E), Andre Gomes (E).

La cronaca in 9 momenti chiave

1’ VANTAGGIO DI CALVERT-LEWIN - Calcio di punizione di Sigurdsson dalla trequarti a scavalcare la difesa, David Luiz colpisce male di testa e il numero 9 segna un gran gol in acrobazia.

27’ PAREGGIO DI NKETIAH - Perfetto traversone dalla sinistra del nuovo entrato Saka, zampata al volo di destro del giovane attaccante dei Gunners.

33’ AUBAMEYANG COMPLETA LA RIMONTA – L’azione parte dai piedi di David Luiz, che premia il taglio dell'attaccante alle spalle di un distratto Sidibe: l'ex Borussia Dortmund trova l'angolino a tu per tu con Pickford.

45’+4 RICHARLISON TROVA IL 2-2 - Sigurdsson calcia da fuori sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Mina sfiora di testa e l'esterno anticipa Leno in allungo.

46’ DOPPIETTA DI AUBAMEYANG - Nuovo immediato vantaggio dei Gunners: Pepe parte sul filo del fuorigioco e crossa dalla destra, Sidibe concede troppo spazio all'ex Dortmund che di testa batte Pickford dal centro dell'area di rigore.

59’ TORNA IN CAMPO ANDRE GOMES - Il portoghese ritrova il campo dopo il brutto infortunio del 4 novembre contro il Tottenham: fuori Schneiderlin.

72’ MIRACOLO DI LENO SU CALVERT-LEWIN - Traversone di Sidibe dalla destra, colpo di testa di Richarlison che finisce sui piedi dell'attaccante: destro da pochi passi, grandissimo intervento in uscita del portiere dell'Arsenal.

87’ TRAVERSA DI NKETIAH - Pallone recuperato dall'Arsenal con un ottimo pressing di squadra, il giovane attaccante calcia a giro ma il destro si stampa sulla traversa.

90'+2 CALVER-LEWIN A UN PASSO DAL PAREGGIO - Cross dalla trequarti di Bernard sugli sviluppi di un calcio d'angolo, l'attaccante stacca benissimo e sfiora il palo! Clamorosa occasione nel finale.

Il migliore

Pierre-Emerick AUBAMEYANG - La sua doppietta contro l'Everton rischia di pesare come un macigno nella stagione dell'Arsenal. La prima rete completa la rimonta dei Gunners, la seconda indirizza la ripresa dopo pochi secondi dal rientro dagli spogliatoi. Non poteva scegliere momento migliore per salire in cattedra.

Il peggiore

Djibril SIDIBE - Premessa doverosa: quella del terzino sinistro non è stata una brutta prestazione. A pesare troppo però sono i due errori sui gol di Aubameyang: si perde il taglio dell'ex Borussia Dortmund in occasione del 2-1 e concede troppo spazio per colpire di testa all'avversario sul terzo gol dell'Arsenal. Disattenzioni che rischiano di allontanare definitivamente l'Everton dal sogno europeo.