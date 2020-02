L'Arsenal si scrolla di dosso le paure in tre minuti e dilaga sul Newcastle. Succede tutto nella ripresa: dopo un primo tempo equilibrato, aperto ma senza grosse occasioni, nel secondo tempo i Gunners entrano in campo con la determinazione di tornare alla vittoria dopo un mese e mezzo dall'ultima volta in Premier League (l'1 gennaio contro il Manchester United). E in tre minuti, dal 54' al 57', indirizzano la sfida grazie alle reti di Aubameyang e Pépé con la complicità di Lazaro, che si fa prima sovrastare di testa dall'ex Borussia Dortmund e viene poi saltato da Saka con un tunnel che spiana la strada al raddoppio dell'Arsenal. Nel finale Ozil e Lacazette approfittano delle macerie della difesa ospite per dilagare: gli uomini di Arteta sono ora al decimo posto in classifica, a -6 dal Tottenham quinto.

Il tabellino

ARSENAL-NEWCASTLE 4-0 (primo tempo 0-0)

ARSENAL (4-3-3): Leno; Bellerin, Mustafi, Luiz, Saka; Ceballos (dall'82' Torreira), Xhaka, Ozil (dal 90' Willock); Pepe, Nketiah (dall'85' Lacazette), Aubameyang. All. Arteta

NEWCASTLE (5-4-1): Dubravka; Lazaro (dal 74' Hayden), Fernandez (dal 75' Ritchie), Lascelles, Clark (dall'83' Schar), Rose; S. Longstaff, Bentaleb, Almiron, Saint-Maximin; Joelinton. All. Bruce

Gol: Aubameyang (54'), Pépé (57'), Ozil (90'), Lacazette (90'+5).

Ammoniti: Xhaka (A), Saka (A).

Arsenal's French-born Ivorian midfielder Nicolas Pepe (C) celebrates with teammates after scoring their second goal during the English Premier League football match between Arsenal and Newcastle United at the Emirates StadiumGetty Images

La cronaca in 9 momenti chiave

14’ GRAN PARATA DI LENO – Tiro di Longstaff deviato da Ceballos, gran riflesso del portiere dell’Arsenal. Ma non finisce qui: Joelinton cerca il tocco di tacco, pallone sul fondo non di molto.

50' TRAVERSA DI NKETIAH - Bello spunto di Pépé, che serve al centro dell'area il giovane attaccante: traversa scheggiata con una torsione di destro.

54’ GOL DI AUBAMEYANG - Traversone dalla destra di Pépé sul secondo palo, l'attaccante dei Gunners stacca sopra Lazaro e batte Dubravka.

57’ RADDOPPIO DI PEPE - Numero pazzesco di Saka sulla sinistra, che si libera di Lazaro con un tunnel e apparecchia il 2-0 dell'ivoriano: mancino imparabile per Dubravka.

63’ CLARK SI DIVORA IL GOL - Buona azione del Newcastle, Saint-Maximine mette in mezzo per il difensore che da pochi passi non trova incredibilmente la porta: decisiva l'opposizione di David Luiz.

67' AUBAMEYANG SCHEGGIA LA TRAVERSA - L'attaccante si defila e prova un difficile pallonetto sul secondo palo che per poco non beffa Dubravka.

75' PALO DI SAINT-MAXIMINE - Destro a giro, palo pieno! Occasione per riaprire la partita.

90' TRIS DI OZIL - Lacazette si gira e serve il tedesco, che da due passi appoggia di sinistro: non impeccabile Dubravka.

90'+5 POKER DI LACEZETTE - Dilaga ora l'Arsenal tra le macerie del Newcastle: assist di Pépé per il francese che calcia in modo sporco e inganna Dubravka!

Il migliore

Bukayo SAKA - Il baby talento dell'Arsenal mette in mostra tutto il suo potenziale: nel primo tempo è uno dei pochi dei Gunners a creare pericoli dalle parti di Dubravka, nella ripresa si scatena. L'azione della partita è il suo tunnel in scioltezza a Lazaro che spiana la strada al 2-0 dei suoi: giocata da vedere e rivedere.

Il peggiore

Ciaran CLARK - Newcastle, abbiamo un problema in marcatura. Nel primo tempo i bianconeri tengono le linee strette e soffrono poco, ma basta un Arsenal più determinato per mandare in crisi la difesa di Bruce. Il centrale irlandese soffre in marcatura insieme ai suoi compagni di reparto, che nella ripresa fanno acqua da tutte le parti. E come se non bastasse si mangia il gol dell'1-2 che avrebbe riaperto la partita.