Terza vittoria di fila per l'Arsenal in Premier League: la squadra di Arteta batte 1-0 il West Ham all'Emirates nel derby grazie a un gol di Lacazette su assist di Ozil e continua a rimanere aggrappato al treno per la qualificazione alla prossima Champions League. I Gunners non brillano, rischiano tantissimo ma alla fine escono dal campo con i 3 punti grazie a una mossa azzeccata del loro tecnico. Terza sconfitta nelle ultime 4 partite per il West Ham che paga a caro prezzo gli errori sottoporta di un Antonio intraprendente ma sciagurato al momento di concludere.

Il momento social del match

Il tabellino

Arsenal-West Ham 1-0

Arsenal (4-2-3-1): Leno; Papastathopoulos, David Luiz, Pablo Marì, Saka; Ceballos, Xhaka; Pepé (69' Nelson), Ozil (89' Bellerin), Aubameyang; Nketiah (59' Lacazette). All.: Arteta.

West Ham (4-2-3-1): Fabianski; Ngakia, Diop, Ogbonna, Cresswell; Rice, Noble (82' Soucek); Bowen, Fornals (87' Felipe Anderson), Antonio; Haller. All.: Moyes.

Arbitro: Martin Atkinson di Bradford.

Gol: 78' Lacazette (A).

Assist: Ozil (A, 1-0).

Ammoniti: Papastathopoulos, Antonio (A), Fornals (W).

Note - Recupero 2'+5'.

Pierre-Emerick Aubameyang - Arsenal-West Ham Premier League 2019-20Getty Images

La cronaca in 8 momenti chiave

2' PALO DEL WEST HAM! Xhaka regala palla a Bowen sulla trequarti: sinistro terrificante leggermente deviato da Leno, palla che si stampa sul palo e finisce in corner. Che rischio per l'Arsenal!

11' COSA SI DIVORA IL WEST HAM! Indecisione di Pablo Marì, Antonio può andarsene tutto solo sulla destra, alza la testa e cerca Haller liberissimo a centro area. Il passaggio però è fuori misura: si salva l'Arsenal!

22' TRAVERSA DI PAPASTATHOPOULOS! Occasionissima per l'Arsenal: cross morbido di Aubameyang dalla destra e incornata a colpo sicuro del difensore greco. Fabianski è battuto, ma viene salvato dalla traversa.

40' CHE OCCASIONE PER IL WEST HAM! Corner dalla destra di Noble: sul secondo palo Diop salta più in alto di tutti e serve un assist perfetto per Antonio che, da due passi, calcia incredibilmente a lato.

52' ARSENAL VICINO AL GOL! Saka dalla sinistra, palla dentro per Nketiah che calcia un po' troppo debolmente e si vede chiudere lo specchio da Fabianski in uscita. Poi Diop libera sul rimpallo.

56' MIRACOLO DI LENO! Il portiere dell'Arsenal dice no a un colpo di testa da due passi di Antonio, che ancora una volta spreca una colossale palla gol. Era stato perfetto l'assist acrobatico di Haller.

78' GOL DELL'ARSENAL! LACAZETTE! Destro di Aubameyang dal limite rimpallato, il pallone si impenna e finisce a Ozil che di testa serve il francese per il tap-in vincente da due passi. Rete convalidata dopo il check del VAR: inizialmente l'assistente di linea Sian Massey-Ellis aveva annullato segnalando un fuorigioco di Ozil che, tuttavia, non c'era. Il tedesco era tenuto in gioco - seppur di pochissimo - da Ogbonna.

83' WEST HAM PERICOLOSO! Bowen vede il taglio di Haller in piena area, destro di prima intenzione e Leno si salva con i pugni anche se forse il pallone sarebbe finito sull'esterno della rete.

Nicolas Pepé - Arsenal-West Ham Premier League 2019-20Getty Images

Il migliore

Alexandre LACAZETTE - Un pallone giocabile, un gol. Non impossibile, certo: ma intanto lui era lì, pronto come un falco. Match winner.

Il peggiore

Michail ANTONIO - Volenteroso, intraprendente ma sciagurato al momento di concludere. Ha sulla coscienza un gol sbagliato a tu per tu con Leno e un passaggio incredibilmente fuori misura per Haller che era tutto solo e pronto a insaccare. Errori che pesano.