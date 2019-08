Nella sua parentesi italiana, con la maglia della Roma nel 2014/2015, non ha lasciato un ricordo fulgido però Ashley Cole è stato certamente uno dei terzini sinistri migliori, non solo della storia del calcio inglese, ma del calcio europeo almeno negli ultimi 20 anni. A 38 anni e dopo una carriera che lo ha visto vestire le maglie di Arsenal, Crystal Palace, Chelsea, Roma, Los Angeles Galaxy e Derby County, il mancino di Stepney ha annunciato il proprio ritiro per provare ad intaprendere la carriera di allenatore.

Oltre 800 gare da professionista e titolare di oltre 107 presenze nella Nazionale dei Tre Leoni (6° giocatore con più gettoni dopo Shilton, Rooney, Beckham, Gerrard e Bobby Moore), Cole nella sua carriera ha vinto 3 Premier League (due con l’Arsenal nel 2001-2002 e nel 2003-2004, una col Chelsea nel 2009-2010), una Champions League, una Europa League, 7 Coppe d’Inghilterra, 3 Community Shield e una FA Cup.

" Da ragazzino, non mi sarei mai aspettato di giocare una sola partita da professionista, figurarsi di fare il calciatore di professione. Se mi guardo indietro, poter dire di aver giocato e vinto una finale di Champions League, aver difeso i colori dell'Inghilterra nella Coppa del Mondo è davvero qualcosa di cui vado orgoglioso e che supera indubbiamente i sogni che coltivavo da bambino. Ho avuto una carriera da sogno e ora guardo al futuro con futuro, sperando di diventare un grande allenatore [Ashley Cole, 18/8/2019 @Sky Sport UK] "

Il difensore che ha fatto più soffrire CR7

Un palmares invidiabile anche se forse il tributo più bello alle qualità di Cole glielo ha fatto alcuni mesi fa Cristiano Ronaldo che in un’intervista al El Chiringuito Tv ha confessato come il difensore che lo ha messo più in difficoltà nella sua carriera sia stato proprio il terzino ex Gunners e Chelsea.

Non fu la prima volta per la verità che CR7 spese parole di grande apprezzamento per Cole, visto che in un’intervista di tre anni fa a Coach Magazine, Ronaldo spiegò in questi termini il perché il mancino inglese lo mettesse così tanto in difficoltà...

" Nel corso degli anni ho avuto tante grandi battaglie con Ashley Cole, non ti dà un secondo per respirare. Era un giocatore così tenace al culmine della carriera, era veloce, duro nel tackle. Quando ti capitava di affrontarlo, sapevi che non avresti mai avuto vita facile". "

Parole lusinghiere che spiegano le qualità e le doti di uno dei difensori più forti della storia del calcio britannico.