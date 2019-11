Se Klopp voleva una prova per capire se il 2020 sarà l’anno buono per la Premier League, le ultime tre partite possono bastare. Sette punti guadagnati in rimonta contro Manchester United, Tottenham e Aston Villa. Sette come i minuti che bastano ai Reds per passare dall’inferno al paradiso contro i Villans e per prendersi la rivincita contro una Var "puntigliosa".

I padroni di casa vanno in vantaggio al 21’ con il primo gol di Trezeguet con la maglia del Villa: l’egiziano batte Alisson sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma la sua posizione sulla linea del fuorigioco è dubbia, così come non è chiara quella di Firmino su un gol annullato ai Reds sette minuti dopo. Nella ripresa i Campioni d’Europa prendono campo, ma faticano a trovare la via del gol. Fino all’epilogo. Due colpi di testa di Robertson e di Mane scacciano i fantasmi dell’ultima sconfitta in campionato datata 3 gennaio e firmano un ormai insperato successo che rilancia il Liverpool a +6 dal City, a una sola settimana dallo scontro diretto da sogno contro Pep.

Il tabellino

ASTON VILLA-LIVERPOOL 1-2 (primo tempo 1-0)

Aston Villa (4-3-3): Heaton, Guilbert (dal 69’ Elmohamady), Engels, Mings, Targett, McGinn, Nakamba, Douglas Luiz (dal 71’ Hourihane), El Ghazi, Wesley (dall’86’ Kodjia), Trezeguet. All. Smith

Liverpool (4-3-3): Alisson, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Lallana (dal’84’ Keita), Henderson, Wijnaldum (dal 65’ Origi), Mane, Salah (dal 65’ Oxlade-Chamberlain), Firmino. All. Klopp



Arbitro: Jonathan Moss (Sunderland)

Gol: 21’ Trezeguet, 87’ Robertson, 90'+4' Mane



Assist: McGinn, Mane, Alexander-Arnold



Ammoniti: Mane, Van Dijk (L), El-Ghazi (A)

La cronaca in 4 momenti chiave

21’ VANTAGGIO DELL'ASTON VILLA - Sugli sviluppi di un calcio di punizione a rientrare di McGinn, Trezeguet scatta sulla linea del fuorigioco e trafigge Alisson col piattone di controbalzo. Dopo un lungo Var check, l'arbitro convalida il gol: Van Dijk tiene l'egiziano in posizione regolare. Reds in svantaggio

28’ GOL ANNULLATO AL LIVERPOOL - Dall'out di sinistra Mane fa partire un bel cross a rientrare, Firmino si inserisce coi tempi giusti e tutto solo completa il tap-in in porta. L'arbitro fischia subito il fuorigioco per la posizione irregolare del brasiliano, il Var conferma la decisione. Rimangono, però, dei dubbi sulla scelta di Moss rivendendo le immagini

87’ PAREGGIO DEL LIVERPOOL - Incornata imperiosa di Robertson sul cross al bacio di Mane dalla sinistra. Heaton prova ad opporsi con il corpo, ma il tiro è troppo ravvicinato. 1-1 e Reds che provano a vincerla ora

90’ + 4’ MANE ALL'ULTIMO MINUTO DI RECUPERO - Sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Alexander-Arnold, il senegalese trova di testa la deviazione decisiva mettendo la palla nell’angolino. Che movimento, che torsione! Tutta la panchina del Liverpool entra in campo. Aston Villa sfortunatissimo