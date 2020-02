Dopo una bellissima partita destinata a finire in parità, il Tottenham si vede regalare il quinto posto in classifica da un clamoroso errore di Engels che lancia Son in campo aperto a pochi secondi dal triplice fischio. Fa festa Mourinho, che con l'esclusione del Manchester City dalle coppe europee (in attesa di sviluppi) è in piena zona Champions League. Succede di tutto a Villa Park: un goffo autogol di Alderweireld porta avanti i padroni di casa, ribaltati nel primo tempo dal gol dello stesso belga e dalla ribattuta vincente di Son dopo il rigore neutralizzato da Reina sullo stesso coreano. A inizio ripresa Engels trova il 2-2, il Tottenham soffre ma dimostra ancora una volta di poter colpire in qualunque momento. In pieno stile Mourinho. Ci vuole però un vero e proprio regalo degli avversari per dare i 3 punti agli Spurs, che scavalcano lo Sheffield United. L'Aston Villa resta nelle sabbie mobili della zona retrocessione, a +1 dal West Ham terz'ultimo.

Il tabellino

ASTON VILLA-TOTTENHAM 2-3 (primo tempo 1-2)

ASTON VILLA (3-4-3): Reina; Konsa, Engels, Hause; Guilbert, Drinkwater (dal 60' Nakamba), Douglas Luiz, Targett; El Ghazi (dal 70' Trezeguet), Samatta (dall'83' Baston), Grealish. All. Smith.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Sanchez, Alderweireld, Davies; Winks, Dier (dal 60' Lo Celso); Lucas Moura (dal 96' Vertonghen), Alli (dall'83' Gedson Fernandes), Bergwijn; Son. All. Mourinho.

Gol: aut. Alderweireld (9'), Alderweireld (27'), Son (45'+2), Engels (54'), Son (90'+4).

Ammoniti: Guilbert, Nakamba.

La cronaca in 8 momenti chiave

9’ AUTOGOL DI ALDERWEIRELD - Discesa sulla destra di El Ghazi, che mette in mezzo un pallone innocuo: errore di Alderweireld che devia malamente nella propria porta.

18’ SALVATAGGIO DI DAVIES SULLA LINEA - Ottima azione di Grealish, che entra in area e serve Douglas Luiz a porta vuota: miracoloso intervento del difensore, 2-0 a un passo.

27’ PAREGGIO DI ALDERWEIRELD - Sugli sviluppi di un calcio d'angolo il pallone rimane in area di rigore dopo un rimpallo: il difensore scaglia un destro che non lascia scampo a Reina! Autogol e rete del pareggio per lui.

42’ CLAMOROSA DOPPIA OCCASIONE PER IL TOTTENHAM - Splendida azione degli Spurs, Dele Alli calcia a botta sicura ma colpisce male e si fa ribattere il destro da Hause! Sulla respinta calcia Bergwijn, ma arriva l'opposizione di Engels a pochi centrimetri dalla linea di porta.

45’+2 SON TROVA IL VANTAGGIO – Fallo di Engels su Bergwijn, lanciato in campo aperto: dopo un check del Var arriva il rigore. Reina para il penalty del coreano, che si avventa sulla ribattuta e insacca.

54’ PAREGGIO DELL'ASTON VILLA - Calcio d'angolo di Grealish, Lloris resta inchiodato sulla linea di porta e viene battuto dal colpo di testa di Engels.

85' REINA SALVA SU SON - Diagonale sinistro del coreano dall'interno dell'area di rigore, altro ottimo intervento del portiere spagnolo.

94' INCREDIBILE VANTAGGIO DI SON - Clamoroso errore di Engels, che buca completamente e lascia il campo aperto al coreano.

Il migliore

Jack GREALISH - Pazzesca partita del capitano dell'Aston Villa. Tutti i pericoli per la difesa del Tottenham partono dalle sue giocate: è immarcabile sulla corsia di sinistra ed è il faro dei Villans. Dal suo destro nasce il gol del 2-2 di Engels e potrebbero sbocciare altri gol, se i suoi compagni fossero più precisi sotto porta.

Il peggiore

Bjorn ENGELS - Il premio di peggiore in campo era destinato a Hugo Lloris, disastroso in uscita e complice dei due gol dell'Aston Villa. Ma l'errore del difensore al 94' è troppo grave e rischia di pesare come un macigno sulla stagione dei suoi: buca clamorosamente un comodo pallone a centrocampo e lancia Son in campo aperto. Trova il gol del 2-2, vero, ma causa anche il rigore dell'1-1 per gli Spurs.