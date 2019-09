Errori, gol, emozioni. Un bel derby di Londra, con l'Arsenal in vantaggio di ben due gol, ma il Watford la riesce a pareggiare nel finale.

Un punto importante per i padroni di casa. Dopo l'esonero di Javi Gracia in settimana e il ritorno di Qique Sanchez Flores, i padroni di casa pareggiano la seconda gara di fila. La vittoria ancora non arriva e si continua ad essere il fanalino di coda della Premier, ma questa volta la prestazione è notevole.

Si perchè il Watford è ancora ultimo in classifica, ma contro l'Arsenal gioca una signora partita. Sotto di due gol, nella ripresa riesce a pareggiare i conti e nel finale ha diverse occasioni per vincerla. Il gol però non arriva.

Pierre-Emerick Aubameyang celebrates scoring a goal for Arsenal with Sead Kolasinac during the Premier League match between Watford FC and Arsenal FC at Vicarage Road on September 15, 2019Getty Images

Non bene la manda di Emery. Tutto sembrava apparecchiato per il successo, con la doppietta di Aubameyang nel primo tempo. Ma i troppi errori condannano i Gunners al pareggio. La difesa balla troppo e i vari Deulofey e Cleverly passano a più riprese.

Per la terza partita di fila l'Arsenal non vince e la vetta della Premier è già lontana 8 punti. Urge un cambio di marcia.

Pierre-Emerick Aubameyang celebrates scoring his 2nd goal for Arsenal with Ainsley Maitland-Niles during the Premier League match between Watford FC and Arsenal FC at Vicarage Road on September 15, 2019Getty Images

Tabellino

WATFORD: Foster, Femenía, Dawson, Kabasele, Holebas (dal 77' Janmaat), Doucouré, Capoue, Hughes (dal 63' Pereyra), Cleverley, Deulofeu, Gray (dal 54' Sarr).

ARSENAL: Leno, Maitland-Niles, Sokratis, David Luiz, Kolasinac, Xhaka, Guendouzi (dal 68' Torreira), Ceballos (dal 60' Willock), Özil (dal 70' Nelson), Aubameyang, Pépé.

GOL: Aubameyang (A), Aubameyang (A), Cleverly (W), Pereyra (W)

ASSIST: Kolasinac (A), Maitland-Niles (A), Deulofeu (W),

AMMONITI: Kolasinac (A), Guendouzi (A), Holebas (W) Femenia (W), Leno (A),

ESPULSI: Nessuno

ARBITRO: Taylor.

La cronaca in 9 momenti chiave

10' - LENO METTE IN CORNER: Botta di Cleverly dal limite dell'area, fantastico intervento del portiere in tuffo che mette in angolo.

13' - HOLEBAS IN CURVA: Bell'azione del Watford che penetra in area, ma il tiro del centrocampista finisce in curva.

19' - CI PROVA PEPE: Prima azione pericolosa dell'Arsenal in contropiede con PEPE Che prova il tiro dal limite, sul fondo.

21' - AUBAMEYANG, 1-0 ARSENAL! Kolasinac ruba palla a centrocampo, si invola in avanti, serve il compagno che si gira e calcia subito in porta, angolino basso e 1-0.

32' - ANCORA AUBAMEYANG: Imbucata di Ozil in avanti per Maitland-Niles, che la mette dentro rasoterra pre Aubameyang che deve solo toccarla dentro.

54' - DEULOFEU RIAPRE IL MATCH: Sokratis sbaglia a impostare passaggio iniziale, Deulofeu tocca il pallone per Cleverley che la mette dentro.

65' - CHE NUMERO DI SARR: Palla al neo entrato che stoppa la sfera, si gira in un fazzoletto, salta David Luiz e gira in porta, di un soffio fuori!

80' - RIGORE E GOL DI PEREYRA: David Luiz atterra Pereyra in area. Sul dischetto va lo stesso Pereyra che spiazza Leno.

Roberto Pereyra of Watford celebrates as he scores his team's second goal from a penalty during the Premier League match between Watford FC and Arsenal FC at Vicarage RoadGetty Images

83' - CLAMOROSO ERRORE DI DEULOFEU: Mischia in area, il pallone arriva sul destro dell'attaccante che tira in porta, di un soffio fuori.

85' - COSA HA SALVATO DAVID LUIZ! Tiro a botta sicura di Cleverly ma David Luiz rimedia e con la testa la mette in angolo.

93' - LENO SALVA I GUNNERS: Contropiede del Watford con Doucouré che serve Sarr sull'esterno, poi la rimette dentro per Doucouré che tira a botta sicura ma addosso a Leno che blocca.

Il momento social

Il migliore

Pierre-Emerick AUBAMEYANG : Solito uomo decisivo. Ne mette dentro due nel primo tempo con una semplicità disarmante. Nel secondo tempo però cala come tutta la sua squadra e la vittoria non arriva. Comunque l'Arsenal è assolutamente dipendente da lui.

Il peggiore

Ainsley MAITLAND-NILES: E' festa degli errori in difesa Gunners, ma ci sentiamo di condannare Maitland-Niles perché semplicemente le sbaglia tutte. Insicuro in impostazione, inguardabile nel posizionamento, malissimo nei tentativi di fermare le incursioni offensive di Deulofeu e compagni. L'Arsenal continua a sbagliare tantissimo in impostazione, tra lui e Sokratis c'è l'imbarazzo della scelta.