Botta e risposta Mount-Ndidi e il Chelsea continua a non vincere: 1-1 col Leicester City

Dopo la scoppola di Manchester e la delusione ai rigori col Liverpool in Supercoppa Europea, Il Chelsea rimanda ancora una volta l'appuntamento stagionale alla vittoria. Grande inizio dei Blues, che passano al 7' su Mount dopo un errore in fase di controllo di Ndidi. Il centrocampista nigeriano, tuttavia, firma di testa - al 67' - la rete del definitivo 1-1 per un Leicester City di Brendan Rodgers che, nel finale, meriterebbe pure la vittoria. Ritorno agrodolce a Stamford Bridge per Frank Lampard, accolto da un abbraccio sensazionale dai tifosi "Pensioners": la bandiera dei Blues dovrà però lavorare molto sulla tenuta - soprattutto psicologica - dei suoi ragazzi, usciti letteralmente dalla partita dopo la rete avversaria. Foxes che, dal canto loro, salgono a quota 2 dopo il pareggio casalingo alla prima giornata contro il Wolverhampton.

Frank LampardGetty Images

Il tabellino

CHELSEA-LEICESTER CITY 1-1

Chelsea (4-2-3-1): Kepa Arrizabalaga; Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson Palmieri; Jorginho (71' Kovacic), Kanté; Pedro, Mount, Pulisic (71' Willian); Giroud (62' Abraham). All.: Lampard.

Leicester City (4-1-4-1): Schmeichel; Pereira, Evans, Söyüncü, Fuchs; Ndidi; Choudhury (73' Praet), Tielemans, Maddison, Pérez (80' Albrighton); Vardy. All.: Rodgers.

Arbitro: Graham Scott di Oxford.

Gol: 7' Mount (C), 67' Ndidi (L).

Note - Recupero 1+4. Ammonito: Jorginho.

La cronaca della partita in 14 momenti chiave

1' - SUBITO UNA CHANCE PER IL CHELSEA! Cross dalla destra di Azpilicueta, sponda col petto di Giroud e volée di Pedro, cche colpisce l'esterno della rete.

3' - MOUNT ASSISTITO DA PULISIC SOTTOPORTA! Grandissima e tempestiva uscita da parte di Schmeichel.

7' - GOL DEL CHELSEA CON MOUNT! Primo gol coi Blues di Mason Mount, che ruba palla a un distratto Ndidi appena prima dell'area; poi, subito dopo il controllo, scaglia un destro basso imparabile per Schmeichel: 1-0 Chelsea.

Mason MountGetty Images

27' ANCORA CHELSEA! Cross di Emerson Palmieri dalla sinistra, tacco di Giroud per l'inserimento dell'ex Kanté, il quale conclude di poco a lato anche a causa della deviazione di Fuchs.

38' - TENTATIVO DEL LEICESTER! Palla a giro di Maddison su punizione dalla destra: Ndidi manca la deviazione sottoporta!

51' - MADDISON! Fa il diavolo a quattro in area del Chelsea, in cui scarta perfino Kepa: poi, però, la sua palla messa al centro viene allontanata da Mount sui piedi di Fuchs che, da fuori, calcia fuori bersaglio. Il Leicester c'è...

58' - IL LEICESTER CRESCE! Finta e contro finta in piena area Chelsea di Maddison, che conclude con un potente sinistro di poco fuori il bersaglio grosso!

66' - IL CHELSEA SUBISCE! Fuchs se ne va veloce sulla sinistra ed effettua un cross dalla traiettoria infingarda, con deviazione di spalla di Azpilicueta: palla alta di poco e calcio d'angolo per il Leicester.

67' GOL DEL LEICESTER CITY CON NDIDI! Corner di Maddison e stacco di testa vincente del centrocampista nigeriano, che insacca cancellando l'errore che aveva causato lo svantaggio delle Foxes nel primo tempo: 1-1.

chelsea leicester ndidiGetty Images

73' LEICESTER VICINISSIMO AL RADDOPPIO! Pérez tocca sottoporta per Maddison che, incredibilmente, calcia alto sopra la traversa a tu per tu con Schmeichel!

77' - MADDISON IN PROFONDITA' PER VARDY! Diagonale mancino che sfiora il palo! Leicester ancora una volta a un soffio dal ribaltare il match.

89' - TIELEMANS! Destro a rimorchio sulla ripartenza del Leicester trainata da Albrighton sulla destra: Kepa respinge a mani aperte!

93' - GOL ANNULLATO AL LEICESTER, A MADDISON, pescato in offside sul bel filtrante di Tielemans.

95' ALBRIGHTON IN VELOCITA'! Kepa costretto a uscire coi piedi, alla disperata, sulla trequarti.

Il migliore

Çağlar SÖYÜNCÜ (Leicester City): ottima partita per il centrale difensivo 23enne delle Foxes e della nazionale turca, arrivato questa estate dal Friburgo. Grande sicurezza palla al piede e, anche, un'eccezionale dose di grinta in marcatura, caratteristica fondamentale per ben figurare in Premier League.

Chelsea v Leicester: da sinistra Olivier Giroud (Chelsea) e Çağlar Söyüncü 8Leicester City)Getty Images

Il peggiore

WILLIAN (Chelsea): entrato al 71' per dare una sinta in più all'offensiva dei Blues, il brasiliano finisce per sbagliare ogni pallone che gli capita sotto tiro. Prestazione da dimenticare.

Il momento social

Una grande accoglienza, da parte di Stamford Bridge, per il ritorno a casa di Frank Lampard...