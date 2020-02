Dopo la scoppola di Champions League contro il Bayern Monaco, il Chelsea deve accontentarsi di un pareggio al Vitality Stadium di Bournemouth, in rete con Lerma e King - tra il 54' e il 57' - in mezzo alla doppietta di Marcos Alonso, che prima porta in vantaggio i Blues in tap in al 33' e poi raddrizza la situazione, sempre in respinta (ma di testa) a 5' dal 90'. Londinesi sempre quarti, a 45 punti; Manchester United e Tottenham hanno la grossa chance di avvicinarsi. Cherries diciassettesime a quota 27.

Olivier Giroud, Chelsea v BournemouthGetty Images

Il tabellino

BOURNEMOUTH-CHELSEA 2-2

Bournemouth (4-3-3): Ramsdale; Stacey, S. Cook, Aké, Smith; Lerma, L. Cook (82' Gosling), Billing; Fraser, C. Wilson, King (68' Stanislas). All.: Howe.

Chelsea (4-3-2-1): Caballero; James, Christensen, Tomori (64' Willian), Azpilicueta; Marcos Alonso, Jorginho (64' Barkley), Kovacic; Pedro, Mount; Giroud (72' Batshuayi). All.: Lampard.

Arbitro: André Marriner di Birmingham.

Gol: 33' e 85' Marcos Alonso (C), 54' Lerma (B), 57' King (B).

Assist: Fraser (B, 1-1), Stacey (B, 2-1).

Note - Recupero: 1+5. Ammoniti: Jorginho, Smith, Christensen, Wilson.

La cronaca della partita in 9 momenti chiave

4' - BOURNEMOUTH VICINISSIMO AL VANTAGGIO! Billing, dalle retrovie, ci prova con un rasoterra di piatto, sull'assist basso dalla destra di Stacey: Caballero respinge il pallone d'istinto, col ginocchio.

5' - ANCORA BILLING! S'inserisce sull'erroraccio in controllo di Tomori e,a tu per tu con Caballero, va alla conclusione: palla sull'esterno della rete.

9' - NUOVAMENTE BOURNEMOUTH! King mette al centro dalla sinistra: la palla rimbalza in ara tra i tocchi di Williams e Tomori ma viene smanacciata, con intuito, da Caballero.

33' - GOL DEL CHELSEA CON MARCOS ALONSO! Bel cross dalla destra di James, girato sulla traversa dal colpo di testa di Giroud. Sulla respinta, praticamente a porta vuota, arriva il mancino prepotente dell'ex Fiorentina: 0-1!

54' - GOL DEL BOURNEMOUTH CON LERMA! Colpo di testa vincente, sovrastando Kovacic, sul corner di Fraser! Conclusione aerea che piega i guantoni Caballero e primo gol stagionale per Jefferson Lerma!

57' - GOL DEL BOURNEMOUTH CON KING! Stacey, lanciato da Billing sulla destra, mette il pallone in area piccola dove trova il tocco vincente ravvicinato di King: 2-1! Gara ribaltata in 3 minuti!

Bournemouth celebrateGetty Images

63' - CALLUM WILSON! Girata mancina all'altezza del dischetto sulla sponda aerea di Aké: Caballero respinge in qualche modo ma il Bournemouth ha sfiorato il 3-1...

73' - GOL ANNULLATO AL CHELSEA COL NEOENTRATO BATSHUAYI! Il neoentrato attaccante del Chelsea si era inserito in area sul tocco smarcante di Marcus Alonso e insaccato: tuttavia partendo in netta posizione di offside.

85' - GOL DEL CHELSEA CON MARCOS ALONSO! Colpo di testa vincente in respinta sul tiro di Pedro ribattuto da Ramsdale. Gara raddrizzata da parte dei Blues: 2-2!

Marcos AlonsoGetty Images

Il migliore

Marcos Alonso. Al di là della doppietta, decisiva ai fini del risultato, torna ad essere un rullo compressore lungo l'out di sinistra. Indispensabile.

Il peggiore

Jorginho. Un'ammonizione sotto diffida e poche idee dal suo presidio di metà campo. Delude e viene sostituito al 64'.

