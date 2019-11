Dopo l'effimera vittoria contro il Norwich City il Manchester United ripiomba nel baratro. A infliggere la quarta sconfitta in Premier League in appena 11 giornate ci ha pensato il solido Bournemouth di Eddie Howe, vittorioso grazie al guizzo di King a scoperchiare le falle difensive dei Red Devils. Ora la banda Solskjaer rischia di scivolare dalla top 10 in classifica, lontana anni luce dal treno di testa. Il compito più arduo sarà trovare il senso in una stagione - nelle migliori delle ipotesi - di transizione. C'era una volta il Manchester United...

Il tabellino

Bournemouth (4-4-2): Ramsdale; Smith, Cook, Ake, Rico; H. Wilson (86’ L. Cook), Lerma, Billing, Fraser; C. Wilson, King

Manchester United (4-2-3-1): de Gea; Wan-Bissaka (81’ Williams), Lindelöf, Maguire, Young; McTominay, Fred; James (80’ Greenwood), Pereira (68’ Lingard), Rashford; Martial

Gol: 45’ King

Ammoniti: Lerma, S. Cook, Fraser, Wilson; Fred, Lindelof, Young

La cronaca in 6 punti chiave

Minuto 3: PEREIRA! Sbuccia il pallone a centro area! Bella l'iniziativa di James sulla sinistra!!

Minuto 34: Protesta MARTIAL per un contatto in area con LERMA! Poi si accende una rissa da FAR WEST! Qualche dubbio rimane!

Minuto 45: GOL!! KING!!! BOURNEMOUTH! Stop e girata stilosa in area, con il destro, su cross di SMITH!!! Marca malissimo WAN-BISSAKA!

Minuto 58: RAMSDALE!! Ci mette i guantoni sulla staffilata di JAMES, sempre lui! Anima dello United!

Minuto 64: SI SALVA DE GEA!!! In qualche modo!!! Si oppone a King e Wilson! OCCASIONE COLOSSALE PER I CHERRIES!!

Minuto 76: DE GEA!!! Si allunga sul sinistro radente di WILSON con un guizzo strepitoso!

Il momento social

Il migliore

King, autore del gol partita con definizione stilosa: stop, veronica e sassata in rete. Eroe di giornata.

Il peggiore

Wan-Bissaka, imperdonabile in marcatura sul gol di King per come si fa irretire dall'attaccante del Bournemouth.