Brexit, Premier League e calciomercato: istruzioni per l'uso. E lo strano caso di Messi e Ronaldo...

La vittoria di Boris Johnson alle recenti elezioni inglesi non può che avvicinare l'Inghilterra all'uscita dall'Unione Europea: un fatto epocale, che avrà ripercussioni importanti su tutta l'economia del Regno Unito e di conseguenza, anche sul mondo del calcio "Made in England" come siamo abituati a conoscerlo.

Fin dalle prime voci sulla possibilità di uscire dall'Europa la maggior parte delle squadre inglesi si sono dette contrarie a un cambiamento che ormai sembra inevitabile; di contro la Football Association si è sempre dimostrata favorevole, facendo leva sul fatto che proprio grazie alla probabile riduzione del numero di stranieri nelle rose delle squadre del massimo campionato, si sarebbero liberati tanti slot per giovani inglesi compresi tra i 16 e i 18 anni. Che in questo modo potrebbero accumulare esperienza, facendo crescere soprattutto il movimento della Nazionale inglese. Ma andiamo con ordine.

Cosa succederebbe in caso di Brexit?

Meno potere sul calciomercato - Se nell'agosto del 2015 una sterlina valeva 1.43 Euro, ora il suo valore si aggira intorno a 1.18 Euro e, secondo quanto scrive LawInSport, è destinato a scendere. Ciò renderà la vita più difficile ai club di Premier League che avranno giocoforza meno potere d'acquisto soprattutto sui calciatori provenienti dall'estero, già calcolato in un -18%.

Riduzione numero stranieri in rosa: il tetto dei calciatori provenienti dall'estero sarà abbassato dagli attuali 17 a 12 su 25 giocatori totali. Una diminuzione considerevole soprattutto per le squadre di prima fascia, Liverpool compreso (attualmente gli stranieri in rosa sono ben 16).

Stranieri = extracomunitari = iter burocratico interminabile: non c'è ancora ufficialità in merito, ma se i rumors dovessero essere confermati i calciatori europei non inglesi saranno quasi certamente equiparati agli extracomunitari. Di conseguenza ogni calciatore straniero dovrebbe richiere un permesso di lavoro seguendo un iter molto complicato, che passa dalla società acquirente e la Federazione, fino al Ministero dell'Interno. Il tutto collegato al rapporto tra Ranking FIFA della Nazione di provenienza e la percentuale di partite internazionale disputate. Tutti questi calcoli renderanno ancor più lunga l'acquisizione di un calciatore straniero e potrebbero anche scoraggiare lo stesso ad accettare un contratto in Inghilterra.

Grosso blocco sui giovani calciatori provenienti dall'estero - Secondo l'articolo 19 dello statuto FIFA, i giovani tra i 16 e i 18 anni possono essere tesserati solo se facenti parte dell'Unione Europea. Se però l'Inghilterra dovesse uscire da essa, i ragazzi dall'estero diventerebbero extracomunitari e di conseguenza non tesserabili. Esempi facili: tutti i giovani comprati dall'Arsenal (Fabregas nel 2003) o dal Manchester United (Pogba nel 2009) nelle campagne acquisti degli ultimi 10 anni.

Lo strano caso di Messi e Ronaldo

Se ne è già parlato qualche mese fa, ma oggi che la notizia è d'attualità torna a galla la notizia curiosa che riguarda i due fenomeni del calcio pluri-Pallone d'Oro: la legge che vige in Inghilterra sugli individui stranieri che sono stati condannati in tribunale anche da altre nazioni e volessero entrare su suolo inglese impedirebbe a Leo e Cristiano di farlo. Di conseguenza, in caso di Brexit, Messi e Ronaldo non potrebbero sbarcare in UK nemmeno da avversari.