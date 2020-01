Non passano 90' dalla prima partita ufficiale che il 2020 ha già partorito il "gol dell'anno". E' quello di Alireza Jahanbakhsh, centravanti iraniano oggetto del mistero al Brighton, a secco per un anno e mezzo e a segno nelle ultime due partite: prima l'acuto contro il Bournemouth e poi la spettacolare rovesciata acrobatica diretta all'angolino con cui dona ai Seagulls il pari 1-1 contro il Chelsea, in vataggio dopo 10' con Azpilicueta. Il pari dell'AmEx Stadium porta i Blues a 36 punti (sempre al quarto posto) e la formazione di Graham Potter a quota 24 con aggancio al Burnley (sconfitto in casa 2-1 dall'Aston Villa) in tredicesima posizione.

La déception de Callum Hudson-Odoi (Chelsea) face à BrightonGetty Images

Il tabellino

BRIGHTON AND HOVE ALBION-CHELSEA 1-1

Brighton and Hove Albion (4-2-3-1): Ryan; Montoya, Webster, Dunk, Burn (22' Bernardo); Pröpper, Bissouma (46' Connolly); Alzate, Mooy (68' Jahanbakhsh), Trossard; Maupay. All.: Potter.

Chelsea (4-2-3-1): Kepa Arrizabalaga; James, Rüdiger, Zouma, Azpilicueta; Kanté, Jorginho; Willian, Mount (73' Kovacic), Pulisic (66' Hudson-Odoi); Abraham. All.: Lampard.

Arbitro: Stuart Attwell di Nuneaton.

Gol: 10' Azpilicueta (C), 84' Jahanbakhsh (B).

Assist: Dunk (B, 1-1).

Note - Recupero: 3+4. Ammoniti: Zouma, Dunk, Kovacic, Maupay, James.

La cronaca della partita in 11 momenti chiave

6' - JAMES LANCIATO SULLA DESTRA DA KANTE! Bel tentativo del numero 24 del Chelsea, che clcia dritto sul primo palo, con palla di poco a lato.

6' - ALZATE DALLA SPONDA OPPOSTA! Ben imbeccato da Maupay, la conclusione dal limite dell'area sfiora il palo, anche a causa di una deviazione della retroguardia dei Blues.

10' - GOL DEL CHELSEA CON AZPILICUETA! Tap in facile facile del capitano dei Blues dopo un salvataggio disperato, sulla linea, da parte di Mooy. Tutto è nato da un corner dalla destra battuto da Willian col pallone rimesso a centro area dallo stacco di Zouma e calciato in porta da Abraham. E' 1-0 per gli ospiti: Azpilicueta festeggia con il primo gol della decade calcistica europea la centesima partita da capitano del Chelsea!

César Azpilicueta lors de Brighton-Chelsea / Premier LeagueGetty Images

28' - DESTRO DAL LIMITE DI ABRAHAM! Webster fa muro e devia alto sopra la travers: occasionissima Chelsea nata da un'incomprensione tra Pröpper e Montoya.

43' - BRIGHTON A UN SOFFIO DAL PARI! Trossard arriva a rimorchio sull'incursione mancina di Maupay e impegna Kepa ad una difficilissima respinta.

45'+2 - SINISTRO POTENTISSIMO DI PULISIC APPENA ENTRATO IN AREA! Gioco di gambe e traiettoria insidiosa, che sfiora il palo della porta difesa da Ryan.

65' - OCCASIONISSIMA PER IL CHELSEA! James ci prova da limite dopo un batti e ribatti innescato da Pulisic: Alzate fa scudo e devia di poco a lato.

80' - INCREDIBILE PARATA DI KEPA! Il portiere basco del Chelsea respinge in maniera straordinaria la girata ravvicinata di Connolly, salvando un gol praticamente certo.

84' - GOL DEL BRIGHTON CON JAHANBAKHSH! Incredulo ed estasiato tutto l'Amex Stadium: il gol dell'1-1 arriva nella maniera più scenografica possibile: Il centravanti iraniano, subentrato nel corso della ripresa, segna il gol dell'anno con una rovesciata acrobatica all'angolino sulla sponda aera di Dunk seguita a un calcio d'angolo battuto da Mooy.

BRIGHTON, ENGLAND - DECEMBER 28: Alireza Jahanbakhsh of Brighton & Hove Albion celebrates after scoring his teams first goal during the Premier League match between Brighton & Hove Albion and AFC Bournemouth at American Express Community Stadium on DecembGetty Images

88' - HUDSON-ODOI! Il neoentrato punto al limite Montoya e sfodera il destro con palla di pochissimo alta.

89' - ALTRO INTERVENTO MIRACOLOSO DI KEPA! Destro potentissimo, a botta sicura, di Maupay da posizione ravvicinata: il portiere dei Blues respinge nuovamente.

Il migliore

Jahanbakhsh. Di fronte a prodigi tecnici come la rovesciata acrobatica valsa l'1-1 conclusivo, ci si può solo stropicciare gli occhi, ammirando a bocca aperta. Esattamente come ha fatto tutto l'AmEx Stadium, ripesnsando all'anno e mezzo (condito da 26 apparizioni) senza gol del centravanti iraniano, sbloccatosi lo scorso 28 dicembre nella vittoria per 2 a 0 contro il Borunemouth.

Il peggiore

Willian. Prestazione sotto tono sulla linea destra d'attacco. Specie nel secondo tempo, in cui spegne definitivamente la luce.

