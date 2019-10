Il Tottenham di Mauricio Pochettino è definitivamente entrato in crisi e dopo aver incassato sette gol in Champions League, in casa contro il Bayern Monaco, perde malamente in casa del Brighton Albion che ha dominato gli Spurs dal primo all’ultimo minuto. La gara è stata fortemente condizionato dalla papera di Lloris che ha regalato l’1-0 al Brighton al 3’ e dal gravissimo infortunio occorso all’ex Lione che ricadendo si è rotto il braccio sinistro. Il 33enne francese è stato costretto ad uscire in barella e con l’ossigeno tra gli applausi di tutto lo stadio. La doppietta di Connolly tra il 32’ e il 65’ ha certificato il meritato 3-0 dei padroni di casa che con questo successo salgono a quota 9 punti in classifica. Il Tottenham invece resta fermo a quota 11 punti e con 10 gol incassati nelle ultime due partite. La sosta per le nazionali arriva nel momento propizio e chissà che in panchina, alla ripresa, non ci sarà più Pochettino…

Il tabellino Brighton-Tottenham 3-0

BRIGHTON (3-5-2): Ryan, Webster, Dunk, Burn, Montoya, Stephens (91' Murphy), Mooy, Alzate (88' Bong), Gross, Maupay, Connolly (79’ Bissouma)

TOTTENHAM (4-3-3): Lloris (8' Gazzaniga), Sissoko, Alderweireld, Vertonghen, Davies, Dier, Ndombele (46’ Winks), Eriksen, Lamela, Son (73’ Moura), Kane

Arbitro: Moss

Reti: 3’ Maupay (B), 32’ e 65’ Connolly (B)

Ammoniti: Dier (T), Stephens (B)

La cronaca in 8 momenti chiave

03’ GOOOOOOOOOOOL! BRIGHTON IN VANTAGGIO CON MAUPAY CHE LA METTE DENTRO DOPO LA PAPERA, UN'ALTRA, DI LLORIS CHE POI RIMANE A TERRA! Vantaggio lampo dei padroni di casa

26’ Eriksen! Tiro dalla distanza: para Ryan! Primi squillo del Tottenham!

32’ GOOOOOOOOOOOOL! 2-0 BRIGHTON! Grande cross dalla sinistra per Connolly che anticipa il difensore e batte a rete, respinge Gazzaniga ma sulla respinta raccoglie ancora Connolly che fa 2-0! Buoi totale per gli Spurs

36’ Grande azione tutta di prima del Brighton che arriva al cross con Montoya, la sfera giunge a Connolly che gira con il piatto destro: palla out di poco alla destra di Gazzaniga! Altro brivido per gli Spurs!

45’ Che rischio per il Tottenham! Cross teso di Mooy, palla deviata che passa pericolosamente in mezzo all'area di rigore degli Spurs che si salvano in questa circostanza!

63’ TRAVERSA DI GROSS! Vicino al 3-0 il Brighton

65’ GOOOOOOOOOOOOOL! CONNOLLY! Doppietta per il classe 2000 irlandese! L'attaccante del Brighton punta Alderweireld, lo salta e con il destro batte Gazzaniga! 3-0!

82 Lucas Moura ci prova: si salva e respinge Ryan!

Il momento social

Il migliore

Aaron CONNOLLY- Il 19enne di Galway segna i suoi primi gol in Premier League, gioca una partita fantastica sia a livello fisico, tecnico e tattico. Schianta la difesa del Tottenham e certifica la crisi degli Spurs. Predestinato.

Il peggiore

Hugo LLORIS- Spiace dargli la palma del peggiore in una giornata del genere dove esce in barella con l'ossigeno dopo essersi rotto il braccio, ma il suo errore pesa come un macigno sul morale, già a terra della squadra. Il portiere francese sembra un po’ appannato in questa stagione e da un campione del mondo ci si aspetta sempre qualcosa in più. In bocca al lupo per una pronta guarigione ad un grande campione.