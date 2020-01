Bruno Fernandes ufficiale al Manchester United: 55 milioni (più 25 di bonus) allo Sporting Lisbona

Il tira e molla, che di fatto durava dalla scorsa estate, è terminato: l'ex fantasista di Udinese, Sampdoria e Novara Bruno Fernandes è ufficialmente del Manchester United. Le cifre sono molto consistenti, specie per un club, lo Sporting Lisbona, in situazioni finanziarie non proprio rosee: 55milioni di quota fissa, più altri 25 milioni di bonus.

La nostra opinione: Il centrocampista più prolifico del calcio europeo. Bel colpo, anche se parecchio sudato e conquistato a colpi di unghie di mignolo, ma indovinato. Lo United ha bisogno di fantasia e imprevedibilità in fase nevralgica. Specie pensando all'addio a fine stagione di Paul Pogba, per quanto molto diverso tecnicamente e tatticamente dal giocatore lusitano.