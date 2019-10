Il Chelsea di Lampard non si ferma più: a Turf Moor i Blues demoliscono il Burnley con un perentorio 4-2 e centrano il settimo successo di fila, il quarto in Premier League. Protagonista indiscusso del match è Pulisic, autore di una tripletta. Il sigillo finale è opera di Willian. La vittoria consente al Chelsea di riagganciare il Leicester al terzo posto in classifica. I padroni di casa sprecano occasioni a raffica sullo 0-1 per poi crollare definitivamente nella ripresa: non bastano i gol nel finale di Rodriguez (86') e McNeil (89').

Burnley-Chelsea 2-4

Burnley (4-4-1-1): Pope; Lowton, Tarkowski, Mee, Pieters; McNeil, Cork, Westwood, Jay Rodriguez; Hendrick (84' Brady); Barnes (63' Vydra). All.: Dyche.

Chelsea (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Zouma, Tomori, Alonso (63' James); Kovacic, Jorginho, Mount; Willian (72' Hudson-Odoi), Abraham (69' Giroud), Pulisic. All.: Lampard.

Arbitro: Michael Oliver di Ashington.

Gol: 21', 45', 56' Pulisic (C), 58' Willian (C), 86' Rodriguez (B), 89' McNeil (B).

Assist: Mount (C, 0-3), Abraham (C, 0-4), Brady (B, 1-4), Brady (B, 2-4).

Ammoniti: Hendrick, Pieters, Brady (B), Willian, Hudson-Odoi (C).

Note - Recupero 1'+4'.

La cronaca in 10 momenti chiave

21' GOL DEL CHELSEA! PULISIC! Lowton perde malamente un pallone a centrocampo facendosela soffiare dall'americano che punta l'area di rigore, evita Tarkowski con un doppio passo e fulmina Pope con un diagonale di sinistro a incrociare che si insacca nell'angolino basso.

25' KEPA MIRACOLOSO! Sinistro al volo di Pietes dal limite dell'area con deviazione di Azpilicueta, la palla sembra destinata a insaccarsi ma è prodigioso il riflesso del portiere del Chelsea che si salva con la mano di richiamo.

30' BARNES SI DIVORA L'1-1! Altro schema su punizione, Mee sul secondo palo fa la torre e Barnes - tutto solo a un metro dalla porta - riesce incredibilmente a spedire a lato di testa. Clamorosa occasione per i padroni di casa.

45' 2-0 CHELSEA! ANCORA PULISIC! Tarkowski sbaglia il disimpegno sulla trequarti, Willian capisce tutto e intercetta toccando per Pulisic: lo statunitense va in verticale, entra in area e calcia con il destro mandando il pallone nell'angolino grazie anche a una deviazione di Mee.

49' ANCORA BARNES SPRECA TUTTO! Cork in profondità per Barnes che, tutto solo davanti a Kepa, tenta il destro al volo ma liscia il pallone.

56' 3-0 CHELSEA! TRIPLETTA DI PULISIC! Giornata trionfale per l'americano che, su cross dalla sinistra di Mount, colpisce di testa con una perfetta torsione e batte ancora una volta Pope. Assist di Mount e partita virtualmente chiusa a Turf Moor.

58' 4-0 CHELSEA! WILLIAN! Contropiede perfetto della squadra di Lampard con Abraham che allarga a destra per il brasiliano, doppio passo su Pieters e diagonale di destro a incrociare che finisce nell'angolino basso.

77' HUDSON-ODOI AMMONITO PER SIMULAZIONE Cartellino giallo per l'attaccante del Chelsea che si lascia cadere in area stretto tra Lowton e Tarkowski. Inizialmente Oliver aveva concesso il rigore ai Blues, decisione poi rettificata dal VAR.

86' GOL DEL BURNLEY! RODRIGUEZ! Dal nulla l'attaccante inglese lascia partire un destro terrificante dai 25 metri sorprendendo Kepa: pallone che si insacca sotto l'incrocio dei pali scendendo all'improvviso.

89' GOL DEL BURNLEY! MCNEIL! Brady tocca per McNeil che, dal limite dell'area, lascia partire un sinistro leggermente deviato da Tomori: Kepa spiazzato e pallone che si insacca.

Il migliore

Christian PULISIC - Lo statunitense è il protagonista assoluto del match. Rompe l'inerzia con un gran diagonale di sinistro nell'angolino basso, si ripete prima dell'intervallo con il destro e nella ripresa cala il tris con un gran colpo di testa. Segna in tutti i modi e trascina da solo i Blues a un successo che non era affatto scontato alla vigilia.

Il peggiore

Ashley BARNES - La difesa del Burnley fa acqua da tutte le parti, è vero. Ma se il Burnley non riesce ad andare a segno nei primi 50 minuti la colpa è esclusivamente sua. Due errori su tutti gridano vendetta: un colpo di testa da due passi che finisce incredibilmente sul fondo e un destro al volo lisciato a tu per tu con Kepa. Di fatto è un difensore aggiunto del Chelsea.