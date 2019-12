Tutto facile per il Manchester City, che dopo il pari di Newcastle-upon-Tyne, torna a vincere e lo fa in quel di Burley, sconfitto 4-1 a Turf Moor con la doppietta di Gabriel Jesus e i gol di Rodri e Mahrez. Vale solo per gli annali la rete finale dei Clarets firmata Brady: gli Sky Blues riagganciano momentaneamente il Leicester al secondo posto a 32 punti, a -8 dal Liverpool. L'unica nota negativa per Pep Guardiola e l'ottavo rinvio di un "clean sheet" per una retroguardia in cui, evidentemente, occorre limare qualche dettaglio. Seconda sconfitta consecutiva, invece, per il Burley di Dyche, che resta a quota 18 a centro classifica.

Gabriel Jesus of Manchester City shoots as Ben Mee of Burnley attempts to block during the Premier League match between Burnley FC and Manchester City at Turf Moor on December 03, 2019 in Burnley, United KingdomGetty Images

Il tabellino

BURNLEY-MANCHESTER CITY 1-4

Burnley (4-4-1-1): Pope; Bardsley, Tarkowski, Mee, Pieters; Lennon, Cork, Drinkwater (59' Barnes), McNeil (75' Brady); Hendrick; Wood (59' Rodriguez). All.: Dyche.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Otamendi, Fernandinho (85' Eric Garcia), Angeliño; Rodri, Silva, de Bruyne (80' Foden); Bernardo Silva, Sterling (72' Mahrez), Gabriel Jesus. All.: Guardiola.

Arbitro: Jonathan Moss di Leeds.

Gol: 24' e 50' Gabriel Jesus (M), 68' Rodri (M), 85' Mahrez (M), 89' Brady (B).

Assist: David Silva (M, 0-1), Bernardo Silva (M, 0-2), Bernardo Silva (M, 0-4).

Note - Recupero: 2+3. Ammoniti: Bernardo Silva, Hendrick.

La cronaca della partita in 12 momenti chiave

7' - GOL ANNULLATO AL MANCHESTER CITY CON GABRIEL JESUS! Cross fuori dall'area dalla bandierina, volée mancina di Angeliño e palla a sbattere su Gabriel Jesus, che insacca involontariamente ma in posizione di fuorigioco.

24' - GOL DEL MANCHESTER CITY CON GABRIEL JESUS! Azione partita da Ederson e de Bruyne che si trasforma in "corale": ultimo passaggio di David Silva per il brasiliano, che con uno spettacolare destro a giro, che batte Pope all'angolino: 0-1!

22' - GOL DEL MANCHESTER CITY CON STERLING! Scambio in velocità con David Silva, ingresso in rea dal corridoio mancino e rigore in movimento con destro all'angolino: 1-0 sky blue!

Burnley - Man CityGetty Images

33' - GRANDE GEOMETRIA DEL CITY! De Bruyne chiude il trangolo sulla destra per Bernardo, il cui rasoterra al centro viene raccolto da Sterling, il cui tocco ravvicinato viene miracolosamente respinto da Pope.

Gabriel Jesus und Raheem Sterling von Manchester CityGetty Images

43' - MISCHIA IN AREA CITY! Il tiro ravvicinato di McNeil viene respinto dalla folla davanti a Ederson, nella fattispecie dalla spalla del compagno di squadra Wood. Pericoloso, qui, il Burnley.

43' - BERNARDO SILVA DALLA PARTE OPPOSTA! Il portoghese si ritrova nella ripartenza tutto solo davanti a Pope, abile a respingere in qualche modo il mancino dell'ex Monaco.

50' - GOL DEL MANCHESTER CITY CON GABRIEL JESUS! Azione prolungata del City, concluso con un cross a giro, di mancino, di Bernardo Silva, con pallone insaccato in spaccata dal brasiliano a centro area: 0-2!

Gabriel Jesus (l.) siegt mit Manchester CityGetty Images

53' - MANCHESTER CITY VICINISSIMO AL TRIS! Angeliño dentro ancora per Gabriel Jesus, che manda al bar Tarkowski e, davanti a Pope, sciabola un destro a giro col pallone che fa la barba al palo più lontano.

68' - GOL DEL MANCHESTER CITY CON RODRI! L'ex Atletico Madrid insacca con una staffilata di destro al volo dal limite dell'area dopo un controllo di David Silva rimpallato da Hendrick: palla sotto la traversa con Pope che può solo sfiorare: 0-3!

Rodri Burnley Man CityGetty Images

85' - SINISTRO RASOTERRA A INCROCIARE DI ANGELIÑO! Palla di poco a lato: ottimo tentativo del giovane terzino sinistro cresciuto nel Deportivo La Coruña.

87' - GOL DEL MANCHESTER CITY CON MAHREZ! Rimpallo aereo vinto da Gabriel Jesus, tocco per Mahrez, che fa fuori Mee e Pope con una staffilata dal limite dell'area: 0-4!

89' - GOL DEL BURNLEY CON BRADY! L'irlandese, subentrato al 75', è bravo e lesto a scagliare in porta di mancino un pallone reso vagante da un flipper d'area di rigore: 1-4 e, in casa Manchester City, "clean sheet" rinviato per l'ottava volta!

Il migliore

Gabriel Jesus. Un gol più bello dell'altro con cui, di fatto, indirizza la partita di Turf Moor.

Il peggiore

Mee. Serata da incubo per lui e il collega Tarkowski al centro della difesa dei Clarets: le serpentine e le "pallate" degli incontenibili avversari sono di quelle che fanno girare la testa.

