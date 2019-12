Dopo il 4-1 rifilato a Old Trafford al Newcastle United nel Boxing day, a Turf Moor arriva la seconda vittoria consecutiva del Manchester United, che vince 2-0 sul Burnley grazie alle reti di Martial (al 44') e Rashford (al 95'). Risultato preziosissimo, che permette ai Red Devils di portarsi al 5° posto in classifica a quota 31 punti scavalcando il Tottenham del grande ex José Mourinho, fermato 2-2 a Carroew Road dal Norwich City. Gara ordinata e, finalmente, da squadra matura, quella disputata dai ragazzi di Ole Gunnar Solskjær (che lascia ancora a riposo Pogba) nel catino dei Clarets & Blue di Sean Dyche, sconfitti per la seconda volta nel giro di tre giorni (dopo lo 0-1 contro l'Everton di Carlo Ancelotti) e bloccati in graduatoria a 24 punti.

Manchester United's French striker Anthony Martial (R) celebrates scoring the opening goal with team-mates (L-R) Manchester United's Brazilian midfielder Fred, Manchester United's Belgian-born Brazilian midfielder Andreas PereirGetty Images

Il tabellino

BURNLEY-MANCHESTER UNITED 0-2

Burnley (4-4-2): Pope; Bardsley, Tarkowski, Mee, Taylor; Hendrick (59' Rodriguez), Cork (87' Brady), Westwood, McNeil; Wood, Barnes (68' Gudmundsson). All.: Dyche.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Young, Lindelöf, Maguire, Williams; Fred, Matic; James, Pereira (73' Lingard), Rashford; Martial (89' Shaw). All.: Solskjær.

Arbitro: Mike Dean di Heswall.

Gol: 44' Martial (M), 95' Rashford (M).

Assist: Pereira (M, 0-1), James (M, 0-2).

Note - Recupero: 3+5. Ammoniti: Bardsley, Mee, Taylor, McNeil, Williams, Lingard.

Marcus Rashford (Manchester United) - Phil Bardsley (Burnley)Getty Images

La cronaca della partita in 10 momenti chiave

13' - PUNIZIONE POTENTE E AD EFFETTO DI RASHFORD! La palla si muove vorticosamente ma Pope trova il modo per respingerla.

19' - MANCHESTER UNITED VICINISSIMO AL VANTAGGIO CON RASHFORD! Scarico al limite dell'area di Pereira e piatto destro convinto del numero 10 dei Red Devils, che sfiora il palo alla sinistra di Pope.

34' - SALVATAGGIO SULLA LINEA DA PARTE DI BARDSLEY! Conclusione a botta sicura di Martial: Pope battuto ma, sulla linea, c'è il numero 26 di casa, che salva tutto. Azione nata da un cross dalla sinistra di Williams e appoggio al centro di James.

37' - PALLA SQUISITA DALLA SINISTRA DI WILLIAMS! Martial arriva in ritardo all'appuntamento in area piccola: altra occasionissima per il Manchester United.

Anthony Martial (Manchester United) face à Burnley en Premier LeagueGetty Images

44' - GOL DEL MANCHESTER UNITED CON MARTIAL! L'attaccante francese dei Red Devils insacca a tu per tu con Pope, su preciso assist dalla destra di Pereira, che approfitta di un erroraccio in fase di controllo da parte di Taylor: 0-1!

Anthony Martial of Manchester United celebrates scoring the opening goal during the Premier League match between Burnley FC and Manchester UnitedGetty Images

50' - GOL ANNULLATO AL MANCHESTER UNITED CON MARTIAL! Il francese, in area piccola, aveva insaccato di prepotenza una palla proveniente dalla destra grazie a James. E' stato, tuttavia, fischiato un fallo in attacco del numero 9 ospite, colpevole di una spinta su Tarkowski.

55' - MARTIAL IN VELOCITA'! Destro su nuova imbeccata di Pereira: Pope respinge la sfera coi piedi.

69' - DESTRO POTENTISSIMO DA FUORI DI BARDSLEY! La palla rotola veloce verso l'angolino con De Gea costretto a distendersi e a deviare in calcio d'angolo: Burnley a un soffio dall'1-1.

83' - OCCASIONE SPRECATA DA PARTE DELLO UNITED! Martial scarta Pope, poi però non calcia e si incarta col pallone, che arriva al neoentrato Lingard, il quale cincischia anch'egli. Tutto era nato dall'ennesima accelerazione e invenzione di James.

90'+5 - GOL DEL MANCHESTER UNITED CON RASHFORD! Contropiede fulmineo dei Red Devils con palla di James dalla sinistra per Rashford, che vince un rimpallo con Pope e insacca a porta vuota: 0-2 e la gara finisce qui!

Il migliore

James. Immarcabile con le buone, la "premiata ditta" Taylor-Mee (le virgolette sono d'obbligo), prova a fermarlo tra un calcione criminale e l'altro. L'ex Hull City e Swansea, risponde con accelerazioni, dribbling e assist di altissima qualità (l'ultimo dei quali per Rashford al 95'), che donano imprevedibilità all'attacco di Solskjær.

Burnley-Manchester United 0-2, Premier League 2019-2020: l'intervento "spacca-caviglia" di Ben Mee (Burnley, a sinistra) su Daniel James del Manchester United (Getty Images)Getty Images

Il peggiore

Taylor. Suo l'erroraccio, in fase del controllo della sfera, che permette a Pereira di servire Martial al 44'. Sarà l'episodio che, di fatto, deciderà l'andazzo dell'incontro.

