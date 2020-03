Il Tottenham non riesce a uscire dalla mini crisi. Gli uomini di José Mourinho vengono dominati per un tempo da un ottimo Burnley, ormai non più una sorpresa in Premier League. Ma nel calcio gli episodi fanno tutta la differenza del mondo: a inizio ripresa Mee stende Lamela con un intervento da matita rossa, regala il rigore al Tottenham e rimette improvvisamente in partita gli Spurs, galvanizzati dagli ingressi di Lo Celso e Lucas Moura all'intervallo. Il penalty trasformato da Dele Alli cambia totalmente il match: i londinesi alzano il baricentro e sfiorano il gol vittoria con Lo Celso, anche se nel finale ci vuole un super Lloris per evitare il tracollo. Terza partita consecutiva senza vittoria per il Tottenham, dopo le sconfitte con Wolverhamtpon e Chelsea: Spurs ora a -2 proprio dai Wolves, quinti in classifica. Altra ottima prova del Burnley, che con i suoi 39 punti (due in meno del Tottenham) può ancora sognare in grande.

Il tabellino

BURNLEY-TOTTENHAM 1-1 (primo tempo 1-0)

BURNLEY (4-4-2): Pope; Bardsley, Tarkowski, Mee, Taylor; Hendrick (dall'89' Lennon), Cork, Westwood, McNeil; Wood, Rodriguez (dal 68' Vydra). All. Dyche.

TOTTENHAM (3-4-2-1): Lloris; Sanchez, Dier, Alderweireld; Tanganga, Skipp (dal 46' Lo Celso), Ndombele (dal 46' Lucas), Vertonghen; Lamela (dal 78' Aurier), Bergwijn; Dele Alli. All. Mourinho.

Gol: 13' Wood (B), 50' Dele Alli (T).

Ammoniti: Lamela (T), Taylor (B), Sanchez (T), Tarkowski (B), Cork (B), Hendrick (B), Lo Celso (T), Westwood (B).

La cronaca in 6 momenti chiave

13’ VANTAGGIO DI WOOD - McNeil colpisce con un braccio ma il gioco prosegue, Dier respinge il cross sui piedi di Jay Rodriguez: conclusione respinta corta da Lloris, Wood si avventa su pallone e porta meritatamente avanti i suoi.

43' WOOD VICINO AL RADDOPPIO - Punizione dalla trequarti per il Burnley, torre di Tarkowski per l'autore dell'1-0: pallone sul fondo da pochi passi.

45'+1 BURNLEY ANCORA PERICOLOSO - Colpo ti testa di Jay Rodriguez respinto da Vertonghen, bellissima rovesciata di Hendrick: pallone non lontano dalla porta di Lloris.

50' PAREGGIO DEL TOTTENHAM - Mee travolge Lamela in area di rigore su pallone di Lo Celso, rigore ineccepibile. Dele Alli non fallisce dagli 11 metri: pareggio degli Spurs.

82' LO CELSO SFIORA IL VANTAGGIO - Grandissimo sinistro a giro dal limite dell'area, il pallone sfiora il palo di Pope.

84' LLORIS SALVA TUTTO - Sanchez lascia malamente il pallone in area di rigore su McNeil, il cui sinistro viene deviato dalla difesa: la sfera finisce sui piedi di Vydra, che si gira e calcia ma trova la grande opposizione del portiere francese.

Il migliore

Dwight McNEIL - Pazzesca partita da parte dell'attaccante del Burnley. Prestazione di talento e fisicità: da un suo cross nasce il gol del vantaggio del Burnley, nella difficile ripresa per i suoi è sempre il più pericoloso. E nel finale è l'unico ad avere la forza per provare a vincere la partita.

Il peggiore

Davison SANCHEZ - Troppe ingenuità da parte del difensore del Tottenham: a inizio ripresa travolge Wood in area di rigore e viene graziato dal direttore di gara, nel finale allontana male un pallone sui piedi di McNeil da cui nasce la clamorosa occasione di Vydra sventata da Lloris.