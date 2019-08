A poche ore dal deadline day del mercato inglese, e al culmine di settimane che nella Londra blue si sono rivelate piuttosto placide a causa dell'impossibilità di chiudere operazioni in entrata, ecco la bomba che scuote il Chelsea nelle fondamenta: David Luiz vuole trasferirsi all'Arsenal. Non solo lo vuole: lo pretende. Tanto da non partecipare all'allenamento odierno assieme al resto della rosa.

L'informazione è stata data dall'Equipe e confermata successivamente da vari media inglesi: David Luiz si è rifiutato di allenarsi agli ordini dell'ex compagno Frank Lampard. Ha già un accordo con l'Arsenal, anche se, secondo il 'Telegraph', i Gunners non si sono ancora mossi concretamente e in maniera ufficiale. Uno scossone improvviso e deleterio per il Chelsea, che in caso di cessione forzata del brasiliano si ritroverebbe impossibilitato a portare a Londra in extremis una pedina di ricambio: il mercato in entrata dei Blues è infatti bloccato per questa finestra e per la prossima. Quanto all'Arsenal, David Luiz è solo uno degli obiettivi acclarati per la retroguardia venuti alla luce negli ultimi giorni: da Rugani a Umtiti, passando per Upamecano, entro le 18 italiane di domani Unai Emery si ritroverà in rosa almeno un centrale in più.

Quel contratto rinnovato a maggio

L'aspetto più strano della vicenda è il fatto che David Luiz aveva rinnovato da pochissimo il proprio contratto con il Chelsea, in scadenza il 30 giugno di quest'anno. Era il 10 maggio quando l'ex difensore del PSG firmava fino al 2021, dichiarando: "Sono felice di poter rimanere qui. Amo questo club". Ora, ecco il dietrofront e la decisione di forzare la mano per ottenere la cessione. Lo aspetta l'Arsenal, deciso a puntare su di lui. La palla passa al Chelsea, ed è una palla infuocata.