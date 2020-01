Cancelo flop dopo la Juventus: vicino l'addio al City, Valencia e Bayern alla finestra

Potrebbe essere già finita l'avventura di João Cancelo al Manchester City. Secondo la stampa spagnola, l'ex terzino portoghese della Juventus potrebbe lasciare la Premier League nella finestra di mercato di gennaio visto il poco spazio trovato fin qui nei Citizens. Sulle tracce di Cancelo c'è forte il Valencia, squadra in cui il portoghese ha già militato. Anche il Bayern Monaco si sarebbe fatto avanti.

Joao Cancelo, fin qui oggetto misterioso del Manchester City di Pep GuardiolaGetty Images

L'aut aut di Pep: "Deve decidersi"

Le parole di queste ultime ore di Pep Guardiola, inoltre, hanno rincarato la dose sui sospetti in base ai quali il laterale portoghese possa cambiare maglia già a partire da questa sessione invernale di calciomercato:

" João ha grandi qualità, ti fa quei due o tre assist che possono risultare fondamentali. E' un ragazzo come tutti e lo capisco, ma deve decidere se vuole restare qui a lottare insieme a noi oppure no "

La Juventus ha fatto bene a cederlo al City?

Quindi, a questo punto, la Juventus ha fatto bene a cederlo per Danilo più conguaglio economico? Verrebbe da rispondere affermativamente analizzando la prima parte di stagione dei due giocatori: il terzino brasiliano, in maglia bianconera, ha totalizzato 8 presenze (anche per colpa di un infortunio che lo ha parzialmente frenato) e una rete (nel 4-3 di inizio anno contro il Napoli), oltre a 4 su 6 in Champions League. Nessun infortunio per Cancelo, con 7 presenze in Premier e tanta panchina per scelta tecnica di Guardiola, che gli ha preferito spesso e volentieri Kyle Walker. Il classe 1994 ha rivissuto, in qualche modo, la stessa situazione che affronta da tempo nella nazionale lusitana, in cui il ct Fernando Santos gli preferisce sistematicamente Ricardo Pereira del Leicester.

Joao CanceloGetty Images

Valencia e la tentazione della "comfort zone"

E' evidente come Cancelo, al di là dell'impiego nell'ultima gara del City contro l'Everton (più che altro ai fini del turnover), debba prendere una decisione importante, nell'anno di Euro 2020: mettersi seriamente in discussione alla corte di Guardiola, tirando fuori quelle caratteristiche da giocatore di Premier League (corsa e grinta su tutte), finora rimaste inespresse. Oppure tornare nella sua "comfort zone" di Valencia, Bayern Monaco permettendo, per ritornare ad altissimi livelli.