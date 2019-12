Carlo Ancelotti torna in Premier League: ormai prossima la firma con l'Everton

Ci siamo! Dall’Inghilterra sono praticamente sicuri: Carlo Ancelotti è vicinissimo a firmare un nuovo contratto con l’Everton, l’altra squadra di Liverpool. Il tecnico emiliano, appena esonerato dal Napoli dopo averlo portato agli ottavi di Champions, ha già una nuova chance nel campionato inglese. Ancelotti, infatti, ha passato l’intera giornata in Inghilterra dove è stato a colloquio con i dirigenti dei toffees che lo vorrebbero sulla panchina già a partire dalla prossima gara di campionato contro l’Arsenal (che sta trattando con Arteta), in programma sabato 21 dicembre (alle 13:00).

Ancora non sono stati definiti i dettagli: in Coppa ci sarà ancora Ferguson

Nonostante Sky Sport Uk dia per fatto il passaggio di Ancelotti all’Everton, restano ancora da definire alcuni dettagli. Anzi, l’ufficialità non arriverà nelle prossime ore a meno che si trovi anche l’accordo economico. Ancelotti vuole portarsi dietro il suo staff e, per quanto possibile, vuole mantenere l’ingaggio da 6,5 milioni (cosa che l’Arsenal non gli poteva garantire) che percepiva al Napoli. Ecco, quindi, che c’è un accordo di massima, ma non quello al dettaglio su cifre, durate dei contratti e composizione dello staff. Ecco spiegato perché non sia stato dato ancora mandato ai propri legali di trattare la risoluzione con De Laurentiis. C’è, comunque, un’intesa su dove intervenire nel mercato di riparazione e quanto budget mettere a disposizione per gennaio. Ancelotti ha detto, inoltre, sì alla permanenza di Duncan Ferguson, che fungerebbe da suo vice dopo aver ricoperto il ruolo di allenatore ad interim dopo l’esonero di Marco Silva. Ferguson, inoltre, sarà ancora in panchina per il prossimo match di Carabao Cup contro il Leicester.

Ritorno in Premier League per Ancelotti dove conquistò double con il Chelsea

Per Ancelotti sarebbe un ritorno in Inghilterra, dove ha allenato il Chelsea nel biennio 2009-2011. Nonostante una squadra a fine ciclo, riuscì a riportare il Chelsea alla conquista della Premier League che mancava dai tempi di Mourinho. Anzi, Ancelotti fu il secondo straniero a vincere il titolo d’Inghilterra alla sua prima stagione proprio dopo il portoghese. Non solo, nella stessa annata portò a casa anche la FA Cup, con il Chelsea che conquistò il double per la prima volta nella propria storia, e il Community Shield ad inizio stagione.