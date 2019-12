"Carlo fantastico, Carlo magnifico": Ancelotti già festeggiato dai tifosi dell'Everton con un coro

Dopo il successo casalingo contro il Burnley, è arrivata anche la vittoria di Newcastle per 2-1 grazie alla doppietta di Calvert-Lewis. L’Everton trova così la seconda vittoria consecutiva in campionato, la miglior striscia stagionale per i toffees che mai, con Marco Silva, si erano spinti tanto oltre. L'ultima volta che l'Everton fu capace di conquistare 2 o più vittorie consecutive fu nell'aprile scorso, quando realizzarono addirittura tre successi uno dopo l'altro contro Chelsea, West Ham e Arsenal.

Insomma, Ancelotti ha già fatto qualcosa di importante, ma nulla di trascendentale. Eppure ai tifosi dell’Everton basta questo, avendo rivisto una squadra viva in campo. Ecco il coro in onore dell’ex allenatore del Chelsea: “Carlo magnifico, Carlo fantastico olè olè” che ricorda, inoltre, il coro dei tifosi del Liverpool in onore di Balotelli una volta arrivato in città nel 2014.