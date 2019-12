Caso Ozil, la tv cinese non trasmette Arsenal-City dopo i commenti su Xinjiang

L'emittente televisiva statale cinese CCTV ha cancellato la trasmissione della partita tra Arsenal e Manchester City dopo che il centrocampista dei Gunners Mesut Ozil ha espresso sostegno per gli uiguri nello Xinjiang. Ozil, un tedesco di origine turca, ha condannato la repressione della Cina contro le minoranze musulmane nella regione occidentale in un tweet di venerdì, criticando i paesi musulmani per non aver fatto nulla.

La partita tra Arsenal e Manchester City era inizialmente programmata per essere trasmessa in diretta dal canale sportivo della CCTV poco dopo la mezzanotte di lunedì. Tuttavia, domenica la CCTV ha sostituito la partita in programma con la sfida fra Tottenham e Wolverhampton Wanderers. Ozil ha scritto in turco sul suo account Twitter:

" I corani vengono bruciati... le moschee vengono chiuse... le scuole musulmane vengono bandite ... gli studiosi religiosi vengono uccisi uno ad uno... I fratelli vengono mandati con forza nei campi "