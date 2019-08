Chelsea beffato all'89': pari con lo Sheffield. Il Leicester vola sulle ali di Vardy, West Ham ok

Stamford Bridge continua a non regalare emozioni al Chelsea di Frankie Lampard che non va oltre il pareggio contro lo Sheffield United. L’ex capitano dei Blues si può consolare coccolando il suo baby talento Abraham, ancora a segno con una doppietta dopo quella di settimana scorsa al Norwich. Ma il doppio vantaggio non basta, Robinson riapre la gara al 46’ con un tocco perfetto sul cross di Stevens e all’89’ l’autorete di Zouma permette alle “Lame” di congelare il risultato: 2-2 e Lampard costretto a rinviare l’appuntamento con il primo successo nel suo stadio. L’età media del Chelsea – 24 anni e 158 giorni (50 giorni ancora più giovane del record della scorsa settimana) – è l’unica attenuante per la partenza a rilento con 5 punti in 4 gare. Svolta rimandata.

Le altre

Jamie Vardy è tornato ai livelli della Premier vinta con Ranieri in panchina. La sua doppietta apre e chiude il match con il Bournemouth. Il centravanti segna al 12’, ma al 15’ Wilson regala l’1-1 agli ospiti. Il belga Tielemans trova il 2-1 al 41’ e al 73’ c’è il 3-1 di Vardy. Il Leicester di Brendan Rodgers ora è imbattuto e terzo. Anche il Crystal Palace di Roy Hodgson viaggia come un treno: l’1-0 sull’Aston Villa, con il gol di Jordan Ayew al 73’, vale il quarto posto. Ospiti in dieci dal 54’ per l’espulsione di Trezeguet. Annullato nel recupero l’1-1 del Villa con Lansbury. Il West Ham supera 2-0 il Norwich: Haller al 24’ e Yarmolenko al 56’. Il Watford conquista il primo punto. A Newcastle la squadra di Gracia passa al 2’ con Hughes, ma al 41’ c’è l’1-1 di Schar.