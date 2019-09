E al quarto tentativo Lampard vinse a Stamford Bridge. Tra le mura amiche che tanto gli hanno regalato nella sua carriera da capitano del Chelsea, Frankie approfitta delle oscenità difensive del Brighton e centra il primo clean sheet stagionale. Rimane, dunque, a Bobby Campbell il record negativo casalingo all’esordio sulla panchina dei Blues: 3 pareggi e una sconfitta nell’aprile del 1988.

Il successo sui Seagulls vale doppio perchè arriva nel segno della coerenza: dopo gli addii di Hazard e David Luiz, in queste prime uscite Lampard, subentrato a Sarri, ha sempre insistito sulla linea verde e ora può incominciare a raccogliere i frutti. Nel pomeriggio londinese conferma Tomori, Abraham e Mount. Proprio il classe ’99 si guadagna il rigore che porta in vantaggio i Blues, anticipando Ryan in un’uscita maldestra tanto quanto il retropassaggio di Webster che l’ha causata. Dal dischetto Jorginho non sbaglia e poco dopo Willian mette in ghiaccio la partita con un tiro da fuori area. Troppo Chelsea per un Brighton timido e pasticcione. Per i vincitori dell’Europa League ossigeno e autostima per avvicinarsi alla gara contro il Lille in Champions, già un crocevia per il cammino ai gironi.

La cronaca in 5 momenti chiave

35’ OCCASIONE CHELSEA - Meraviglioso, fatato, vellutato mancino di Marcos Alonso che serve in area Barkley che al volo non riesce a trovare la rete. Ryan devia in angolo

41’ ALTRA CHANCE CHELSEA - Questa volta è Marcos Alonso a non trovare la porta al volo dopo un cross illuminante di Azpilicueta

48’ VANTAGGIO CHELSEA - Sciagurato disimpegno del Brighton con Webster che si fa scippare il pallone da Mount e atterra il giovane inglee subito dopo in scivolata: dal dischetto Jorginho spiazza Ryan e porta in vantaggio i Blues

72’ DOPPIA OCCASIONE BRIGHTON – Seagulls pericolossimi prima con Alzate che dribbla due difensori Blues e lascia partire un tiro, deviato, che sfiora il palo. Sul corner successivo Burn salta più in alto di tutti e il suo colpo di testa si stampa sulla traversa

76’ RADDOPPIO CHELSEA - Hudoson-Odoi serve Willian sulla destra, il brasiliano si accentra e lascia partire un tiro non irresistibile: Ryan questa volta non è perfetto. Blues spietati

Jorginho in un'azione di gioco di Chelsea-BrightonGetty Images

Il migliore in campo

Jorginho. Spunto statistico che racconta il suo avvio di stagione: l'azzurro ha segnato 2 gol quest'anno eguagliando quanto fece l'anno scorso in 54 partite. Dal dischetto una sicurezza, in mediana un faro. Il Mancio può sorridere...

Il peggiore in campo

Ryan. Colpevole in entrambi i gol Blues. Complici i suoi compagni di reparto

Il momento social del match

Lo score dei tiri nel primo tempo in un Lampard meme...

Il tabellino

CHELSEA-BRIGHTON 2-0 (primo tempo 0-0)

CHELSEA (4-2-3-1): Kepa; Azpilicueta, Christensen, Tomori, Alonso, Jorginho, Barkley (dal 68’ Kovacic), Willian, Mount, Pedro (dal 76' Hudson-Odoi). Abraham (dall'83' Batshuayi). All. Lampard

BRIGHTON (3-4-3): Ryan, Burn, Webster, Dunk, Montoya, Bissouma (dal 46’ Bong), Stephens, Alzate, Mooy (dal 65' Connelly), Maupay (dall'80' Murray), Gross. All. Potter



Arbitro: C. Kavanagh (Inghilterra)

Gol: 49’ Jorginho (R), 76’ Willian



Assist: -



Ammoniti: Christensen, M. Alonso (C), Maupay, Alzate, Webster (B)