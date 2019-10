Chelsea e Leicester, vittorie e 2° posto. Tottenham, che sofferenza: 1-1 col Watford

Chelsea di misura, basta Alonso

Dopo l’avvio complicato di stagione, prosegue spedita la corsa della squadra di Frank Lampard alla quinta vittoria consecutiva in tutte le competizioni. Il Chelsea deve però soffrire non poco contro il Newcastle, ma alla fine è un gol a un quarto d’ora dalla fine di Marcos Alonso a regalare i 3 punti. Successo prezioso perché manda i Blues – in attesa del City – momentaneamente al 2° posto della Premier League a quota 17 punti.

LONDON, ENGLAND - OCTOBER 19: Marcos Alonso of Chelsea celebrates with teammate Tammy Abraham after scoring his team's first goal during the Premier League match between Chelsea FC and Newcastle United at Stamford Bridge on October 19, 2019 in London, UniGetty Images

Leicester, rimonta e aria rarefatta

E secondo posto a quota 17 è anche per il Leicester City di Berndan Rodgers. Nella giornata in cui si ricordava la scomparsa del presidente Vichai Srivaddhanaprabha, tragicamente morto insieme ai suoi collaborato in un incidente in elicottero, le sue Foxes si regalano una vittoria in rimonta. Il Burnley passa infatti dopo 26 minuti con Chris Wood, ma Vardy a fine primo tempo centra il gol dell’1-1. Tutta la posta è però regalata da Youri Tielemans che a un quarto d’ora dalla fine regala i 3 punti. Leicester appunto ancora appaiato al Chelsea a quota 17.

La sciarpata dei tifosi del Leicester al King Power Stadium per ricordare l'ex proprietario Vichai Srivaddhanaprabha, tragicamente scomparso Eurosport

Tottenham, crisi senza fine

Sempre più complicata la posizione di Mauricio Pochettino. Il suo Tottenham ha vinto una sola partita in tutte le competizioni nell’ultimo mese. E il punticino strappato oggi è un mezzo miracolo. Il Tottenham infatti va sotto, in casa, contro il Watford, per via del gol di Abdoulaye Doucoure dopo soli 6 minuti. Serve una papera di Ben Foster a 4 minuti dalla fine per regalare a Dele Alli il gol dell’1-1. Il Tottenham resta però ben lontano dalle posizioni che gli competerebbero: 7° e a -5 punti dal suo Leicester-Chelsea che si contende al momento le posizioni Champions.

Il var controlla il gol di Dele Alli che regala un sofferto 1-1 al Tottenham contro il fanalino di coda WatfordGetty Images

Le altre

Nel lunch match vittoria dell’Everton, che passa 2-0 sul West Ham grazie a Bernard e Sigurdsson. Vittoria all’ultimo respiro dell’Aston Villa che supera in pieno recupero una diretta concorrente per la salvezza come il Brighton: 2-1, con gol decisivo di Matt Targett. Pareggi invece in Wolverhampton-Southampton (1-1) e Bournemouth-Norwich (0-0). Fanalini di coda restano Watford, Norwich e Newcastle. Alle 18:30 gioca il City di Guardiola in casa del Crystal-Palace. Domenica alle 17:30 il big match Manchester United-Liverpool. Lunedì si chiuderà questa nona giornata con il ‘Monday Night’ Sheffield United-Arsenal.

