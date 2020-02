Adesso è ufficiale: la lotta per entrare in Champions League, in Inghilterra, è apertissima. E più avvincente che mai, a differenza di quella per il titolo, già morta e sepolta da tempo. Il Manchester United è a tutti gli effetti in corsa grazie al pesantissimo 2-0 ottenuto sul campo del Chelsea, sempre quarto ma, da stasera, costretto a guardare continuamente lo specchietto retrovisore. Un gol per tempo per i Red Devils, entrambi di testa: Martial nella prima frazione, Maguire nella seconda. La squadra di Lampard, battuta tre volte su tre da quella di Solskjaer in stagione, si rammarica invece per gli infortuni di Kanté e Christensen e per un paio di reti annullate – la prima a Zouma, la seconda a Giroud – dalla VAR, così poco amata in Inghilterra. Classifica serrata dietro alle prime tre: Chelsea 41, Tottenham 40, Sheffield United 39, Manchester United 38. Una bagarre appassionante.

Il tabellino

Chelsea (4-3-3): Caballero; R. James, Rudiger, Christensen (46' Zouma), Azpilicueta; Kanté (13' Mount), Jorginho, Kovacic; Pedro, Batshuayi (68' Giroud), Willian. All. Lampard

Manchester United (3-4-1-2): De Gea; Bailly, Maguire, Shaw; Wan-Bissaka, Fred, Matic, Williams; Bruno Fernandes (92' Dalot); D. James (80' Andreas Pereira), Martial (90' Ighalo). All. Solskjaer

Arbitro: Anthony Taylor

Gol: 45' Martial, 65' Maguire

Assist: Wan-Bissaka (M, 0-1), Bruno Fernandes (M, 0-2)

Ammoniti: Willian, Rudiger, Zouma, Fred, Pedro, Williams, Wan-Bissaka, Bruno Fernandes

Note: -

La cronaca in 9 momenti chiave

26' – Pedro dentro per Mount, tocco per Batshuayi che col sinistro calcia a lato un rigore in movimento. Grande occasione sprecata dal Chelsea.

37' – Brivido Martial: il francese accelera in area e piazza il sinistro incrociato, che però esce sul secondo palo.

45' – GOL DEL MANCHESTER UNITED. Gran deviazione vincente di Martial, che di testa gira in rete un bel cross di Wan-Bissaka. 0-1.

Anthony Martial of Manchester United celebrates after scoring his sides first goal with team mates during the Premier League match between Chelsea FC and Manchester United at Stamford Bridge on February 17, 2020 in London, United Kingdom.Getty Images

49' pt – Batshuayi manca il pareggio: Pedro lo serve in area, ma l'attaccante del Chelsea incrocia malamente e debolmente sul fondo.

56' – Gol annullato al Chelsea: va a segno il neo entrato Zouma da azione d'angolo, ma Taylor annulla in un secondo momento con l'ausilio della VAR per una spinta di Azpilicueta su Williams.

64' – Destro a giro su punizione dell'ex doriano, Caballero non ci arriva e la palla sbatte contro il palo.

66' – GOL DEL MANCHESTER UNITED. Calcio d'angolo di Bruno Fernandes e colpo di testa imperioso e vincente di Maguire. 0-2.

Harry Maguire lors de Chelsea-Manchester United / Premier LeagueGetty Images

77' – Altro gol annullato al Chelsea dalla VAR: Giroud devia in rete un cross di Mount, ma ha un piede avanti rispetto a Maguire.

89' – Palo di Mount: punizione simile a quella calciata precedentemente da Bruno Fernandes, de Gea non ci arriva e la palla sbatte in pieno contro il legno.

Il migliore

Bailly. Torna e domina. Commette un errore iniziale, ma appena trova confidenza con il campo e la partita diventa determinante in difesa.

Il peggiore

Batshuayi. Sbaglia quasi tutto quello che tenta. Comprese due conclusioni verso la porta sparacchiate a lato da ottima posizione.

Il momento social del match