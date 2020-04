Chelsea, no al taglio degli stipendi: retribuzione piena a squadra e staff fino al 30 giugno

In una nota ufficiale il club londinese ha reso noto la propria decisione che va in controtendenza rispetto a quello che sta accadendo in altre squadre di Premier League. AI giocatori viene chiesto l'impegno di appoggiare le iniziative di beneficenza promosse dalla dirigenza per tutto il periodo dell'emergenza Coronavirus.

Il Chelsea fa dietrofront e va in controdentenza rispetto ad altre società di Premier League. Il club londinese ha infatti ufficializzato, attraverso un comunicato apparso sul sito e sui propri profili social, la decisione di non procedere ad alcun taglio degli stipendi dei giocatori e dei dipedenti. Tutti, quindi, continueranno a ricevere retribuzione piena fino al 30 giugno senza alcun tipo di decurtamento. Si tratta di una scelta che va in direzione contraria rispetto all'accordo raggiunto pochi giorni fa e che prevedeva una riduzione del 10% degli stipendi dei giocatori.

La richiesta del club ai giocatori

Nello stesso comunicato il Chelsea fa una esplicita richiesta ai giocatori chiedendo loro di supportare - come del resto fatto finora - tutte le iniziative benefiche messe in atto dal club per dare sostegno concreto alle persone maggiormente colpite dall'emergenza Coronavirus. Per quanto riguarda i tifosi, sono previsti rimborsi (con modalità ancora da definire) sia per chi ha sottoscritto l'abbonamento all'intera stagione, sia per chi aveva già organizzato la trasferta di Monaco per la sfida di ritorno contro il Bayern valida per gli ottavi di finale di Champions League.

