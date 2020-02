a breve il servizio completo...

Il tabellino

CHELSEA-TOTTENHAM 2-1 (primo tempo 1-0)

Chelsea (3-4-2-1): Caballero, Azpilicueta, Christinsen, Rüdiger, James, Jorginho, Kovacic, Marcos Alonso, Barkley (dal 76’ Willian), Mount, Giroud (dal 71’ Abraham). All. Lampard

Tottenham (3-5-2): Lloris, Sanchez, Alderweireld (dal 78’ Aurier), Vertonghen, Davies, Lo Celso, Winks, Ndombele (dal 62’ Lamela), Tanganga, Bergwijn (dal 78’ Dele Alli), Moura. All. Mourinho

Arbitro: Michael Oliver

Gol: 15’ Giroud, 48’ Marcos Alonso, 89’ Rudiger (A)

Assist: Barkley

Ammoniti: Christinsen (C), Winks, Lo Celso (T)

La cronaca in 5 momenti chiave

15’ VANTAGGIO DEL CHELSEA - Tutto nasce da una gran palla verticale di Jorginho per Girous: tiro parato da Caballero, sulla ribattuta palo di Barkley e infine il francese riesce a battere il portiere Spurs. Esulta in panchina Lampard

48’ RADDOPPIO DEL CHELSEA - Azione impeccabile in orizzontale che parte da Barkley e passa da Mount: la palla arriva a Marcos Alonso che fa partire un missile in diagonale, niente da fare per Lloris

51’ PERICOLO SCAMPATO PER LO CELSO - Intervento killer dell'argentino su Azpilicueta: tacchetti sulla gamba dello spagnolo. L'arbitro attende la segnalazione dalla sala Var che decide di lasciare proseguire il gioco. Protesta Frank Lampard in panchina

82’ TRAVERSA DI MARCOS ALONSO - Sfiora il 3-0 e la doppietta personale lo spagnolo con una punizione magistrale dai 25 metri. Tiro a giro e Lloris immobile

89’ IL TOTTENHAM ACCORCIA - Lamela calcia da posizione ravvicinata e trova la deviazione di Rudiger che beffa Caballero. C'è ancora una partita a Stamford Bridge