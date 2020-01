Chi è Adama Traoré: l'ala culturista dei Wolves che il Barcellona vuole riportare a casa

Il calcio ha già visto, nella sua storia, giocatori giganteschi, col fisico che strizza l'occhio al culturismo. Nella totalità, li si è trovati a dare il meglio di sé in posizioni centrali di difesa, centrocampo e attacco. Le classiche montagne da superare (tutti si ricorderanno di Jaap Stam), mediani cattivissimi alla Stig Tøfting, attacanti di sfondamento che trascinano con sè tutto e tutti. E qui di esempi ce ne sono tantissimi, l'ultimo dei quali, Romelu Lukaku all'Inter sta facendo faville. Ma come non citare anche i vari Hulk o Adebayo Akinfenwa, autentico idolo delle "minors" d'Inghilterra. Ma proprio Oltremanica, ha iniziato a brillare la stella di un esempio più unico che raro: l'esterno culturista che fa della velocità e del raffinato tocco di palla le sue principali peculiarità, Adama Traoré del Wolverhampton.

Adama Traore of Wolverhampton Wanderers celebrates after scoring his team's first goal during the Premier League match between Manchester City and Wolverhampton Wanderers at Etihad Stadium on October 06, 2019 in Manchester, United Kingdom.Getty Images

Dalla Masia alle Black Midlands con un fisico completamente trasformato

In molti si sono già segnati questo nome: iniziamo subito a dire che sarà il nome mercato, se non di questa sessione invernale, di quella estiva. Canterano del Barcellona e nato nel 1996 in Catalogna (a L'Hospitalet) da genitori maliani, Traoré - dal 2012 a oggi - ha visto il proprio fisico trasformarsi completamente. Un'ala velocissime ma dalle forme cubiche, che cattura immediatamente l'attenzione. Ma non solo per il fisico, anche per la concretezza del suo calcio: largo sulla destra, Adama - con 4 gol e 4 assist vincenti - è stato tra i principali protagonisti del super cammino dei Wolves in Premier League con 30 punti conquistati, bottino valso una postazione nelle immediate vicinanze della zona Europa. In cui la formazione delle Black Midlands c'è già: dopo aver eliminato il Torino nell'ultimo turno preliminare, la formazione di mister Nuno Espirito Santo ha conquistato i sedicesimi di finale contro l'Espanyol, partita che Traoré vivrà come un derby.

Una vera e proprio condanna per Guardiola (che l'ha visto crescere e ora lo vuole)

L'ultima, grande prestazione di Traoré, quella che ha portato i Wolves a vincere 3-2 in rimonta anche la partita di ritorno contro il Manchester CIty di Pep Guardiola, che ben conosce dai tempi della Masia e che lo vorrebbe con sé, proprio come il Barcellona.

Un tempo visto come santone inarrivabile della prima squadra blaugrana e quest'anno punito per ben tre volte: due all'andata, in cui gli arancionero si imposero 2-0 all'Etihad Stadium con doppietta di Adama, e una nel match ritorno del Boxing day, per l'appunto, in cui l'esterno destro è stato protagonista di el gol che ha aperto la rimonta e dell'assist del momentaneo 2-2 per l'attaccante Raul Jimenez. Quasi restituendogli il doppio favore che il messicano gli aveva concesso nella gara di Manchester. Due gol in fotocopia: lancio smarcante verso destra, progressione travolgente e mira infallibile a tu per tu col portiere con tanti saluti al povero Fernandinho, che quelle velocità se l'è sempre sognate, anche da giovane calciatore.

Adama TraoreEurosport

L'allenamento ossessivo

I suoi compagni sostengono di essere sorpresi dal suo fisico, dal momento che non lo avrebbero mai visto fare pesi. Lui stesso sostiene che sia una "questione di genetica". In realtà, è tutto un bluff: Adama non farà la classica "panca piana" con bilanciere, ma - ogni giorno - si subissa di esercizi fisici a prova di culturismo, a corpo libero o passando da un macchinario all'altro. A testimonianza di ciò, circola un video ufficiale dei Wolves.

Roba da football americano: Quella volta in cui gli venne proposto un provino per giocare in NFL

Per Traoré, ex Middlesbrough e Aston Villa, è tornato a bussare la porta proprio il Barcellona, pentito di esserselo lasciato scappare nel 2015, dopo tre apparizioni in prima squadra e averlo cresciuto all'interno della Masia.

Adama Traoré (España)Getty Images

Il suo valore di mercato sfiora già i 30 milioni di euro. La sua esplosione fisica e tecnica è l'immagine del sacrificio quotidiano, non solo nel mondo del calcio: Adama Traoré, infatti, è diventato un idolo di tantissimi sportivi in generale. Addirittura, qualche tempo fa, come raccontato dal compagno di squadra ai Wolves Romain Saïss a RMC Francia:

" Ad allenamento gli chiesi come facesse ad avere un fisico del genere ed essere così veloce. Quei livelli di rapidità, più che nel calcio, si vedono nel football americano. E proprio a quel punto mi interruppe, confessandomi che, prima di andare via da Barcellona, gli era stato chiesto di fare un provino per entrare a far parte di una franchigia statunitense di NFL. Adama è un giocatore incredibile, ossessivo negli allenamenti, che mette al primo posto ogni giorno, davanti a tutto e tutti. Diventerà un campione vero. "