Chi è Tammy Abraham: il giovane goleador del Chelsea sulle orme di Drogba

Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham, più semplicemente Tammy Abraham. E il Chelsea ha un nuovo idolo. I tifosi Blues sognano, oggi, una nuova era Drogba e ne hanno ben donde, visto che il ragazzo "fatto in casa" si è reso protagonista di un autentico exploit con 7 reti negli ultimi 21 giorni e 3 partite di Premier League.

La scheda di Tammy Abraham

Data di nascita 02-10-1997 Ruolo Attaccante Piede preferito Destro Altezza 1,90 mt Scadenza contratto 30-06-2022 Valore di mercato (transfermarkt) 32 milioni di euro Clausola rescissoria No Nazionalità Inghilterra-Nigeria

Gli ultimi tre acuti attraverso una spettacolare tripletta rifilata al Molineux al Wolverhampton Wanderers di Patrick Cutrone, nella gara di sabato abbondantemente vinta per 5 a 2: una girata da vero opportunista d'area, un colpo di testa di precisione millimetrica su palla offerta da Cutrone e, infine, una staffilata dopo un gioco di gambe che ha fatto letteralmente impazzire il malcapitato difensore dei Wolves Conor Coady. A essere precisi, sul momentaneo 4-0, Abraham ha siglato anche un autorete, non potendosi smaterializzare dal secondo palo sull'incornata di Pedro Neto. Ma questo, ovviamente, non gli ha impedito di portarsi a casa il pallone autografato da tutti i suoi compagni.

La carriera di Tammy Abraham: 49 gol in Championship in appena due stagioni

STAGIONE SQUADRA PRESENZE GOL COMPETIZIONE 2019-2020 Chelsea 6 7 Premier-Supercoppa E. 2018-2019 Aston Villa 40 26 Championship 2017-2018 Swansea City 31 5 Premier League 2016-2017 Bristol City 41 23 Championship 2015-2016 Chelsea 2 0 Premier League

Ma chi è Abraham? Tammy nasce il 2 ottobre 1997 da padre nigeriano e madre inglese nella Londra a Sud del Tamigi, in quella Camberwell che guarda già verso Brixton e Clapham, là dove la capitale inglese comincia a diventare più "cheap". Dalle lunghe leve e, quasi paradossalmente, dalla tecnica delicata e preziosa, Abraham diventa devastante nelle lunghe falcate. In zona i gol i numeri messi in fila, suggerisco una certa quale implacabilità, ma lui stesso e Frank Lampard sanno benissimo che può fare molto di più. Tammy, ormai è ben noto, è un prodotto del floridissimo vivaio del Chelsea, che molti esperti ritengono il migliore e maggiormente fornito del mondo. La conferma, arriva sempre dal match del Molineux, aperto da un eurogol del giovane difensore Fikayo Tomori, coetaneo di di Abraham. I due erano avversari, peraltro, nella finale playoff di Wembley della Championship 2018-2019. Da una parte, lui, il trequartista Mason Mount e mister Lampard col Derby County, dall'altra, Tammy Abraham e l'Aston Villa, trascinato in premier con la bellezza di 26 reti in 40 presenze.

Tammy Abraham of Chelsea reacts during the Premier League match between Wolverhampton Wanderers and Chelsea FCGetty Images

Sette gol in cinque partite: una media impressionante sulla scia di CR7 e Dele Alli

DATA COMPETIZIONE PARTITA GOL 14-09-2019 Premier League Wolves-Chelsea 2-5 3 31-08-2019 Premier League Chelsea-Sheffield United 2-2 2 24-08-2019 Premier League Norwich-City-Chelsea 2-3 2

Il "transfer ban" imposto al Chelsea ha costretto i Blues a puntare sui suoi giovani. E su Lampard, il miglior allenatore possibile per affrontare una situazione simile. L'inizio di stagione viaggia a fasi alterne, in maniera quasi inevitabile. Abraham, peraltro, entra in gioco da subentrante nella gara di Supercoppa Europea contro il Liverpool, getta alle ortiche un gol già fatto e, dagli undici metri, sbaglia il rigore decisivo per poi beccarsi i beceri e incommentabili insulti razzisti, che han fatto scandalo in tutta la Gran Bretagna e, ovviamente, nel resto del mondo. Quarantuno giorni e 7 gol dopo, Tammy è diventato profeta in patria: dal 24 agosto, due reti rifilate al Norwich City, altrettante allo Sheffield United e 3, appunto, ai Wolves. La sensazione è che anche in Premier League possa essere una bocca da fuoco incredibile com'è stata in Championship (da annotare anche le 23 reti nel prestito al Bristol City nella stagione 2016-2017). Restando in ambito di Premier, dopo Cristiano Ronaldo (col Manchester United), fu Dele Alli (col Tottenham, nel gennaio 2017) l'ultimo giocatore a segnare due o più gol per tre partite consecutive: a Stamford Bridge è nata una stella?