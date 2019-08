City devastante! De Bruyne segna dopo 68'', "solita" doppietta di Aguero: Brighton travolto

Il City è un’orchestra, Guardiola il direttore, Aguero il primo violino. La sinfonia Citizens incanta gli spettatori dell’Ethiad e anche quelli (non paganti) in campo in maglia nera: il Brighton viene letteralmente travolto dal gioco dei campioni d’Inghilterra. Dopo 68 secondi De Bruyne fa partire il primo assolo su assist del Mago Silva, che ha iniziato nel migliore dei modi il suo ultimo anno a Manchester: lo spagnolo contro i Seagulls ha raggiunto 87 assist in Premier League dal suo debutto nell'agosto 2010, 27 in più di qualsiasi altro giocatore in attività. Il raddoppio del City è un autentico capolavoro: Mahrez ispira De Bruyne di tacco, il belga crossa per Aguero che stoppa, si beve Webster in un fazzoletto con una finta e sfonda la porta. Ryan non può nulla: gol numero 401 in carriera per il Kun che non si accontenta e punisce ancora la difesa dei Gabbiani su assist del "solito” David Silva: sette gol negli ultimi sette tiri sui campi della Premier. Una forza della natura. Alla festa azzurra si iscrive anche Bernardo Silva che cala il poker 10 secondi dopo essere entrato.

La melodia del Maestro Guardiola viene interrotta solo dal brutto infortunio di Laporte: il francese esce in barella nel primo tempo per un colpo al ginocchio rimediato in un intervento che gli vale pure un’ammonizione. Pep adatta Fernandinho centrale difensivo, ma se Laporte starà fuori a lungo il tecnico non ha alternative dopo la partenza di Kompany quest’estate e John Stones fermo ai box. Intanto la classifica sorride: il City sale a 10 punti, in attesa di Salah e compagni impegnati in trasferta contro il Burnley.

Il tabellino

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Otamendi, Laporte (dal 35’ Fernandinho), Zinchenko; De Bruyne (dal 70’ Gundogan), Rodri, D. Silva (dal 78’ B. Silva); Mahrez, Aguero, Sterling. All. Guardiola

BRIGHTON (3-5-2): Ryan; Burn, Dunk, Webster; Montoya, Propper, Stephens, March, Bernardo (dal 66’ Murray); Trossard (dal 78’ Gross), Maupay (dal 66’ Connolly). All Potter

Arbitro: J. Moss di Sunderland (Inghilterra)

Gol: 2’ De Bruyne, 42’ e 55’ Aguero, 79’ B. Silva

Assist: D. Silva (x2), De Bruyne, Aguero

Ammoniti: Laporte (C), Dunk (B)

Note: Recupero: 4’ p.t, 3’ s.t.

L'esultanza di Aguero dopo la sua doppietta contro il BrightonGetty Images



La cronaca in 5 momenti chiave

2’ CITY SUBITO IN VANTAGGIO - Bastano 68 secondi agli uomini di Guardiola per mettere la freccia! Assist del solito David Silva e tap-in di De Bruyne, padroni di casa avanti subito sul Brighton. E’ il gol più veloce in Premier League dal gol di Naby Keita del Liverpool contro l'Huddersfield dello scorso aprile (15 secondi).

33’ L’INFORTUNIO DI LAPORTE - Il francese si scontra a centrocampo con Webster. L’infortunio al ginocchio sembra subito serio, entra la barella in campo. Al posto di Laporte entra Fernandinho, ma Guardiola perde un centrale titolare probabilmente per tanto tempo

42’ IL RADDOPPIO DEL CITY - Nel momento più difficile del City, proprio quando il Brighton stava mettendo fuori la testa e Guardiola digeriva il k.o. di Laporte, Mahrez ispira De Bruyne di tacco, il belga la mette in area dal vertice destro dell'area di rigore. Il Kun stoppa, si beve Webster in un fazzoletto con una finta e sfonda la porta!

65’ TRIS DEL CITY – La premiata ditta Silva-Aguero mette in ghiaccio la partita dell’Ethiad. Ancora assist dello spagnolo, questa volta per vie centrali dalla trequarti, il Kun stoppa e fa partire un destro a giro imparabile per Ryan. Palla nell’angolino

79’ POKER DEL CITY - Dopo 10 secondi dal suo ingresso Bernardo Silva segna il 4-0! Terribile svista difensiva del Brighton che viene colto di sorpresa sugli sviluppi di una rimessa laterale. Il portoghese riceve l'assist dell'immenso Kun Aguero e trafigge il povero Ryan!

Il momento social della partita

Tra gol e assist sono stati coinvolti tutti i giocatori offensivi del City. Tranne...

Il migliore in campo

C'è poco da inventarsi: sei gol nelle prime quattro partite di campionato bastano e avanzano. Signore e signori, il primo violino: AGUERO!