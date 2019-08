Come ad aprile, tra Manchester City e Tottenham è ancora spettacolo. E come ad aprile, nel memorabile ritorno dei quarti di finale di Champions League, a sorridere è il Tottenham. Questa volta gli Spurs non escono dal campo festanti per una dolce sconfitta, ma per un dolce pareggio. Dolce, sudatissimo e soffertissimo. Perché il 2-2 dell'Etihad non rappresenta nel migliore dei modi l'andamento di un match controllato praticamente dal primo all'ultimo minuto dal City, colpevole solo di lasciarsi andare a un paio di blackout puntualmente sfruttati dagli uomini di Pochettino. Non basta de Bruyne e non basta nemmeno Aguero, protagonista di un violento battibecco con Guardiola al momento della sostituzione, perché Lamela e Lucas Moura – l'uomo della provvidenza, ancora una volta – riportano tutto in parità. Finale elettrico e VAR ancora protagonista, come in Champions, per annullare la rete decisiva di Gabriel Jesus. In classifica, City e Tottenham salgono a braccetto a quota 4. In vetta a punteggio pieno restano Liverpool e Arsenal, col Manchester United che, da lunedì sera, potrebbe diventare la terza capolista.

Il tabellino

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Otamendi, Laporte, Zinchenko; de Bruyne, Rodri (78' Silva), Gundogan; Bernardo Silva (80' Mahrez), Aguero (65' Gabriel Jesus), Sterling. All. Guardiola

Tottenham (4-3-2-1): Lloris; Walker-Peters, Alderweireld, Sanchez, Rose; Winks (56' Lucas Moura), Ndombele, Sissoko; Eriksen (91' Skipp), Lamela (85' Lo Celso); Kane. All. Pochettino

Arbitro: Michael Oliver

Gol: 20' Sterling (M), 23' Lamela (T), 35' Aguero (M), 56' Lucas Moura (T)

Assist: de Bruyne (M, 1-0), Ndombele (T, 1-1), de Bruyne (M, 2-1), Lamela (T, 2-2)

Ammoniti: Sterling

Note: -

La cronaca in 10 momenti chiave

20' GOL DEL MANCHESTER CITY – Di prima intenzione de Bruyne pesca sul secondo palo Sterling, che di testa lascia immobile Lloris. 1-0.

23' GOL DEL TOTTENHAM - Lamela trova spazio per la prima volta ai 25 metri, due passi e interno sinistro che non dà scampo a Ederson. 1-1.

35' GOL DEL MANCHESTER CITY - Bernardo Silva per de Bruyne, che dal fondo centra per Aguero: zampata vincente da due passi del Kun e il City è di nuovo avanti per 2-1.

Raheem Sterling of Manchester City celebrates with his team after scoring his sides first goal during the Premier League match between Manchester City and Tottenham HotspurGetty Images

43' - Chance monumentale sprecata da Gundogan: sempre de Bruyne pesca perfettamente all'altezza del dischetto il tedesco, che è liberissimo ma grazia Lloris calciando a lato.

49' – Lloris protagonista con una grandissima parata su una conclusione da lontano di Zinchenko, deviata in maniera quasi fatale da Kane: City vicino al tris.

54' – Occasione d'oro anche per Bernardo Silva, che servito in area da Sterling si presenta davanti a Lloris calciando però tra le mani del portiere francese.

56' GOL DEL TOTTENHAM – Angolo di Lamela e perfetto stacco di Lucas Moura, che a sorpresa vince il contrasto aereo con Walker e supera Ederson. 2-2.

61' – Traversa di Bernardo Silva: stavolta Lloris esce male su azione d'angolo e l'ex Monaco prova a beffarlo con un lob d'esterno, centrando in pieno il legno.

66' - Aguero furioso dopo la sostituzione decisa da Guardiola, tanto da arrivare a un faccia a faccia con il tecnico, prima che i due vengano separati. La pace arriverà durante l'esultanza per la rete nel recupero di Gabriel Jesus, prima della decisione di Oliver di annullarla.

Pep Guardiola y Sergio Agüero (Manchester City)Getty Images

93' – Finale emozionante: Gabriel Jesus trova il 3-2 sugli sviluppi di un'azione d'angolo, ma la rete decisiva è annullata dopo qualche secondo da Oliver per un precedente fallo di mano di Laporte.

Il migliore

De Bruyne. Primo tempo semplicemente stellare, con incursioni e assist a profusione: Sterling e Aguero ringraziano. Cala nella ripresa, ma la sua resta una prestazione sopra le righe.

Il peggiore

Kane. In ombra dall'inizio alla fine del match. Di palloni buoni non ne arrivano mai, ma lui non fa granché per andarseli a cercare.

Il momento social del match

Guardiola ed Aguero non sono venuti alle mani, ma il rischio c'è stato...

Poi la pace, dopo la rete (in seguito annullata) di Gabriel Jesus.