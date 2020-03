Code nei supermercati? Scendono in campo gli steward del Liverpool per aiutare la città

Anche in Gran Bretagna ci si prepara all'emergenza coronavirus, anche se in oltremanica si è ancora all'inizio del problema. Intanto si vedono le prime code, importati, ai supermercati, tanto che "è sceso in campo" il Liverpool proponendo di piazzare i suoi steward per aiutare i negozi per le vie della città.

A proporlo è l'amministratore delegato del Liverpool che ha ha messo a disposizione gli steward di Anfield a tutti i supermercati della città...

" Messaggio ai gestori dei supermercati nel Merseyside. I nostri steward di Anfield hanno offerto il loro tempo e le loro competenze, come volontariato, per aiutare con il controllo della folla, la gestione delle code, il controllo dei parcheggi, l'assistenza agli anziani e agli infermi portando i generi alimentari nelle loro auto "

" Sono davvero i migliori del settore e sarebbero lieti di aiutarvi in qualunque modo riteniate opportuno (e sicuro) nei vostri locali "

Anche così le squadre di calcio provano ad aiutare le comunità locali, in attesa che si possa tornare alla normalità. Anche perché, stando agli ultimi dati e alle ultime dichiarazioni, la Premier League non riprenderà fino al 1° giugno, con il campionato che potrà quindi concludersi solo a metà luglio.