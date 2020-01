Cori razzisti e omofobi durante Brighton-Chelsea: tre tifosi arrestati

Due tifosi del Brighton e un tifoso del Chelsea sono stati arrestati per presunti "cori razzisti e omofobi" durante l'1-1 di mercoledì all'Amex Stadium. Lo riferisce la BBC, spiegando che un tifoso della squadra di casa è stato espulso per sospetti cori razzisti nei confronti dei giocatori del Chelsea, mentre l'altro per presunti comportamenti omofobi nei confronti dei tifosi dei Blues. Anche il sostenitore del Chelsea è stato sospeso per presunte offese omofobe nei confronti dei tifosi di casa. Il Brighton ha reso noto che tutti e tre sono stati arrestati dalla polizia del Sussex fuori dallo stadio.

L'amministratore delegato del Brighton Paul Barber ha definito questi comportamenti "disgustosi" e ha esortato i tifosi a riferire di comportamenti simili allo stadio. "Se la prospettiva di un divieto a vita a guardare le loro squadre giocare non è un deterrente abbastanza forte, dobbiamo porci la domanda se i tribunali debbano avere il potere di dare punizioni più severe", ha aggiunto in una dichiarazione. "Il calcio può fare solo questo, e siamo stanchi di vedere la reputazione del gioco offuscata da queste persone. Trovo impossibile capire come e perché alcuni individui pensano che sia accettabile comportarsi in questo modo", ha aggiunto.