Gli sportivi italiani all'estero sono preoccupati per il Coronavirus. In certi Paesi non hanno ancora capito la gravità del problema. Due testimonianze ce le danno Angelo Ogbonna e Nicolò Melli. La prima è del calciatore del West Ham in un'intervista al Corriere della Sera.

Angelo Ogbonna

Angelo Ogbonna, anche la Premier League inglese, nella quale lei è un veterano dei londinesi del West Ham (123 presenze), ha ceduto e sospeso il campionato per la diffusione del coronavirus. Meglio tardi che mai?

" Sì. Sono contento e sollevato che si sia bloccato tutto, anche i campionati minori: sembrava quasi che si volesse ignorare un problema così grave "

Nel calcio inglese c’è una percezione ancora troppo bassa del rischio nonostante le diverse positività?

" Non è una questione che riguarda il calcio, ma è radicata nella mentalità del Paese: qui non hanno ancora ben chiaro il rischio che porta con sé un virus che si può diffondere in pochi secondi se non ci si comporta in modo corretto "

L’allenatore dell’Arsenal, lo spagnolo Arteta, ieri è risultato positivo e forse nel club ci sono altri casi: almeno la sfida dei Gunners con il City mercoledì è stata rinviata in tempo, non trova?

" Sì, ma non è assolutamente accettabile che quella dell’Arsenal contro di noi, tre giorni prima, invece sia stata giocata: loro erano stati impegnati contro l’Olympiacos e il presidente dei greci era affetto dal virus. Sembra quasi che qualcuno debba morire per poter arrivare a prendere decisioni tempestive "

Mercoledì si è giocato a porte aperte Liverpool-Atletico Madrid, con tremila spagnoli provenienti da una città già ampiamente toccata dal contagio. Si è cercato di salvare il business?

" Secondo me sì, perché c’era già coscienza del problema. Ed è stato strano vedere lo stadio pieno. Ma molto più strano è stato vedere cinquemila tifosi del Psg assiepati fuori dal Parco dei Principi a festeggiare la vittoria sul Borussia: una incoscienza che riguarda tutta la popolazione "

Come atleti siete stati sottoposti a controlli extra?

" Nessun controllo, per quanto mi riguarda. Un’altra testimonianza di un atteggiamento che è a dir poco superficiale "

Difficilmente in Premier League si potrà parlare di playoff visto che al Liverpool mancano appena due vittorie per vincere il campionato. Il suo West Ham invece è in piena lotta per salvarsi: è già iniziato il dibattito su come procedere quando si riprenderanno i campionati?

" No. Il problema è arrivato troppo all’improvviso per loro, sono ancora tutti scioccati. Se ne riparlerà più avanti "

Con i suoi compagni si è confrontato?

" Certo, siamo tutti sulla stessa linea. Vogliamo salvaguardare la nostra salute e quella dei nostri familiari. Siamo dei privilegiati, ma siamo umani e coscienti. Noi ci alleniamo e poi torniamo a casa, abbiamo figli, mogli, genitori, parenti: come tutti non sappiamo né chi possiamo contagiare, né da chi possiamo essere contagiati "

Con colleghi e amici in Italia si è tenuto in contatto?

" Sì, sono aggiornato su tutto, per fortuna ho la tv italiana e sono stato molto colpito dalla storia di una donna napoletana quarantenne che non ce l’ha fatta a guarire "

È immaginabile una serrata totale anche a Londra?

" In questo momento è dura da pensare. Mi rendo conto che il blocco totale è uno choc per l’economia, ma mi sembra l’unica soluzione per la salute pubblica "

Un medico, diventato personaggio televisivo in Inghilterra, ha detto che "gli italiani approfittano del virus per fare la siesta, dato che è solo un brutto raffreddore". Che ne pensa?

" Fino a quando non tocchi il fuoco, non ti bruci. Da italiano all’estero sono profondamente orgoglioso di quello che sta facendo il mio Paese. Ci possono criticare su tante cose, ma sulla sanità credo che siamo tra i migliori al mondo. E comunque le notizie su quello che accade in Italia girano da giorni e ci sono strumenti che ti mettono al corrente in tempo reale: il problema forse è che noi conosciamo l’inglese, mentre gli inglesi non conoscono l’italiano... "

Da ragazzo lei uscì di strada per un colpo di sonno, finendo in un fiume. Solo l’intervento di un altro automobilista che avvertì i soccorsi le salvò la vita.

" L’attenzione verso l’altro fa sempre la differenza. E oggi ancora di più "

Nicolò Melli

Il secondo contributo è di Nicolò Melli, ala dei New Orleans Pelicans, in collegamento con ‘Propaganda Live’ su La7.

" Noi atleti stiamo vivendo una situazione particolare perché la NBA ci ha giustamente imposto una quarantena, mentre le persone normali stanno continuando a vivere come se niente fosse a New Orleans, in questo momento, c’è il traffico dell’ora di punta mentre noi giocatori usciamo solo se necessario e cerchiamo di adottare le precauzioni che ci sono anche in Italia "

" Anche se su noi giocatori il virus potrebbe avere conseguenze meno gravi, la salute è fondamentale e di fronte a essa tutto il resto passa in secondo piano, per questo tutti i giocatori sono d’accordo con la sospensione. Stiamo aspettando di sapere se si riprenderà fra 30 giorni, ancora più avanti o se la stagione verrà cancellata definitivamente "